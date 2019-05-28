Дочь Салтыковой: «Меня покусала за лицо овчарка»

Дочь популярной певицы Ирины Салтыковой Алиса поделилась с подписчиками шокирующей новостью.

Оказывается, полгода назад девушка оказалась в страшной ситуации, о которой решила поведать своим подписчикам в Instagram. Алиса рассказала, что ее покусала овчарка. Собака была неуправляема и вцепилась ей в лицо. Сама Ирина Салтыкова не могла оттащить овчарку и ей пришлось просто ждать, пока собака угомониться. Также пострадала и рука девушки.

Когда пса удалось отогнать, Ирина повезла дочь в больницу, где той сразу провели операцию на лице.

Девушка рассказала, что результат ее очень порадовал, но тем не менее спустя время стали проявляться несовершенства процедуры. И вот совсем недавно девушка убрала визуальные изъяны и опубликовала фотографии.

Alisa Saltykova

Она отметила, что не хочет выкладывать снимки до первой операции, то есть сразу после происшествия, так как зрелище это "не для слабонервных".

Alisa Saltykova