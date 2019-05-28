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Дочь Салтыковой: «Меня покусала за лицо овчарка» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @alyssasalt__
Дочь популярной певицы Ирины Салтыковой Алиса поделилась с подписчиками шокирующей новостью.
Оказывается, полгода назад девушка оказалась в страшной ситуации, о которой решила поведать своим подписчикам в Instagram. Алиса рассказала, что ее покусала овчарка. Собака была неуправляема и вцепилась ей в лицо. Сама Ирина Салтыкова не могла оттащить овчарку и ей пришлось просто ждать, пока собака угомониться. Также пострадала и рука девушки.
Когда пса удалось отогнать, Ирина повезла дочь в больницу, где той сразу провели операцию на лице.
Девушка рассказала, что результат ее очень порадовал, но тем не менее спустя время стали проявляться несовершенства процедуры. И вот совсем недавно девушка убрала визуальные изъяны и опубликовала фотографии.
Alisa Saltykova
Она отметила, что не хочет выкладывать снимки до первой операции, то есть сразу после происшествия, так как зрелище это "не для слабонервных".
Alisa Saltykova
И хочу ещё сказать слова молодым девочкам — не ложитесь под скальпель без нужды! Благодарите Бога за свои прекрасные личики!
Женский форум
Звёзды , Ирина Салтыкова
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