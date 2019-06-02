Как посты в соцсетях рушат карьеры звезд 

Социальные сети за последние годы стали отличной платформой для профессионального развития: люди по всему миру заводят важные знакомства на просторах Интернета, начинают свой бизнес в Инстаграм или просто обретают бешеную популярность.
Однако, иногда необдуманная публикация или слишком резкое высказывание сети может обернуться серьёзной проблемой в реальной жизни. Так и для некоторых звезд неосторожный пост стал громким скандалом.
Виктор Дробыш
Успешный продюсер отреагировал в своих соцсетях на новость о введении смертной казни за однополые связи в Брунее.
«Теперь у меня есть мечта, чтобы на «Евровидении» победил артист из Брунея, и тогда конкурс бы поехал бы туда. И все! Шоубизик поменяется!…».
Из-за этого заявления белорусская певица Zena, которую продюсировал Дробыш, сильно упала в рейтингах букмекеров на Евровидении и потеряла поддержку многих зрителей.
«Я, разумеется, по геям прошелся не совсем корректно и этим, возможно, опустил Зену в рейтинге…», — признался вскоре Дробыш.
В результате, в финале песенного конкурса девушка заняла 25-е место среди 26 участников.
Сергей Полунин
Популярный танцор Сергей Полунин заработал не только славу талантливого артиста балета, но и не самое почетное звание «гомофоба и сексиста». Все из-за его резких высказываний и чересчур смелых комментариев в Инстаграм.
Так, в одном своем посте в соцсети танцор отметил: «Мужчина должен быть мужчиной на сцене, уже есть балерина, не должно быть двоих». Полунин также добавил, что «женщины в мире сейчас пытаются занять роль мужчины». После таких постов артиста руководитель балета Парижской оперы Орели Дюпон исключила артиста из постановки «Лебединое озеро».
Мирослава Дума
А вот известный журналист и предприниматель Мирослава Дума обвиняется не в гомофобии, а в расизме. Все потому, что девушка опубликовала в своих Инстаграм-историях приглашение на показ Ульяны Сергеенко в Париже. «To my niggas in Paris», — гласила надпись на открытке.
Реакцией на неосторожную публикацию стал публичный скандал в соцсетях, разгромные статьи от западных СМИ и исключение Думы из совета директоров марки The Tot.