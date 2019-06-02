Как посты в соцсетях рушат карьеры звезд

Социальные сети за последние годы стали отличной платформой для профессионального развития: люди по всему миру заводят важные знакомства на просторах Интернета, начинают свой бизнес в Инстаграм или просто обретают бешеную популярность.

Однако, иногда необдуманная публикация или слишком резкое высказывание сети может обернуться серьёзной проблемой в реальной жизни. Так и для некоторых звезд неосторожный пост стал громким скандалом.

Виктор Дробыш

Успешный продюсер отреагировал в своих соцсетях на новость о введении смертной казни за однополые связи в Брунее.

«Теперь у меня есть мечта, чтобы на «Евровидении» победил артист из Брунея, и тогда конкурс бы поехал бы туда. И все! Шоубизик поменяется!…».

Из-за этого заявления белорусская певица Zena, которую продюсировал Дробыш, сильно упала в рейтингах букмекеров на Евровидении и потеряла поддержку многих зрителей.

«Я, разумеется, по геям прошелся не совсем корректно и этим, возможно, опустил Зену в рейтинге…», — признался вскоре Дробыш.

В результате, в финале песенного конкурса девушка заняла 25-е место среди 26 участников.

Сергей Полунин

Популярный танцор Сергей Полунин заработал не только славу талантливого артиста балета, но и не самое почетное звание «гомофоба и сексиста». Все из-за его резких высказываний и чересчур смелых комментариев в Инстаграм.

Так, в одном своем посте в соцсети танцор отметил: «Мужчина должен быть мужчиной на сцене, уже есть балерина, не должно быть двоих». Полунин также добавил, что «женщины в мире сейчас пытаются занять роль мужчины». После таких постов артиста руководитель балета Парижской оперы Орели Дюпон исключила артиста из постановки «Лебединое озеро».

Мирослава Дума

А вот известный журналист и предприниматель Мирослава Дума обвиняется не в гомофобии, а в расизме. Все потому, что девушка опубликовала в своих Инстаграм-историях приглашение на показ Ульяны Сергеенко в Париже. «To my niggas in Paris», — гласила надпись на открытке.