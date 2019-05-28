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Почему вдова Децла прячет лицо за кроличьей маской 

Газета.Ru + ещё 2 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вдова покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Юлия Толмацкая объяснила, почему скрывает свое лицо в инстаграме под маской розового кролика.
Толмацкая предпочитает показывать либо свои фото со спины, либо снимки природы и города. Она нередко получает комментарии с вопросами, почему прячет лицо и маску на всех портретах.
"Чтобы их не тиражировали без спроса",
— цитирует вдову ТВЦ.
Также известно, что Толмацкая удалила все фотографии с покойным мужем и 13-летним сыном Тони.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет в результате острой сердечной недостаточности.
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