Почему вдова Децла прячет лицо за кроличьей маской

Вдова покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Юлия Толмацкая объяснила, почему скрывает свое лицо в инстаграме под маской розового кролика.

Толмацкая предпочитает показывать либо свои фото со спины, либо снимки природы и города. Она нередко получает комментарии с вопросами, почему прячет лицо и маску на всех портретах.

"Чтобы их не тиражировали без спроса",

— цитирует вдову ТВЦ.

Также известно, что Толмацкая удалила все фотографии с покойным мужем и 13-летним сыном Тони.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет в результате острой сердечной недостаточности.