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Канье Уэст откровенно рассказал о своем психическом расстройстве 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Канье Уэст — один из немногих представителей шоу-бизнеса, который не стесняется открыто говорить о своих проблемах с психоэмоциональным здоровьем. Недавно у рэпера диагностировали биполярное расстройство, иначе именуемое маниакально-депрессивным психозом.
В гостях у шоумена Дэвида Леттермана музыкант откровенно рассказал, каково жить человеку, о диагнозе которого известно большому числу людей.
«Таблетки нужно принимать каждый день, хочешь ты этого или нет. Если этого не делать, что состояние, которого ты не хочешь, будет все сильнее и сильнее и однажды ты окажешься в больнице»,
— заявил Канье.
Он также поделился, что научился определять, когда кризис близко. В такие моменты он впадает в параноидальные состояния.
«В такие моменты ты — гипер-параноик. Тебе кажется, что все обманывают тебя, хотят тебе зла, правительство вставило чип тебе в голову и записывает твои мысли, кругом заговор»,
— признался он.
По его словам, он очень хотел бы изменить лишь одну вещь — отношение к пациентам с подобными заболеваниями со стороны персонала больниц. Он подчеркнул, что работники психиатрических клиник зачастую относятся к больным с пренебрежением, перебивают, а в критические моменты надевают наручники и укладывают на кровать.
«Когда ты в таком состоянии тебе необходимо кому-то доверять, а такое поведение жестоко»,
— объяснил Уэст.
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