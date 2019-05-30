Мария Горбань устроила очередные горячие утренние танцы

Новый видеоролик актриса опубликовала в социальной сети.

Известная 32-летняя актриса Мария Горбань не перестает удивлять, восхищать и эпатировать подписчиков. Она регулярно выкладывает в Instagram откровенные фотографии и видео, на которых показывает себя во всей красе.

Так, несколько дней назад она опубликовала фото из ванной, на котором пикантные части ее тела скрывает лишь запотевшее зеркало.

@gorban_masha

Часто на ее странице появляются видеоролики, где Маша танцует. И 30 мая она в очередной раз порадовала подписчиков, показав видео со своими жаркими утренними танцами. «Танцевать — это не про разум, это про чувства…», — подписала ролик актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Ролик собрал за пару часов десятки комментариев. «Ты издеваешься что ли, быть такой совершенной?))», — спросила певица Юлия Ковальчук

«Красивая сил нет»,

«Ты это, завязывай такое выкладывать, спать потом не возможно, ноги мерзнут»,

«огонь девушка праздник!»,

«Прекрасно двигаешься», — отметили подписчики Марии Горбань.

В Instagram актриса часто показывает и свою дочь — 4-летнюю Стефанию, которую часто берет с собой в поездки. Девочка родилась в первом браке актрисы. Сейчас Мария замужем за Кириллом Зоткиным, который любит Стефанию как собственную дочь.