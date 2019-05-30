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Мария Горбань устроила очередные горячие утренние танцы 

Passion.ru + ещё 2 4 часа назад
Новый видеоролик актриса опубликовала в социальной сети.
Известная 32-летняя актриса Мария Горбань не перестает удивлять, восхищать и эпатировать подписчиков. Она регулярно выкладывает в Instagram откровенные фотографии и видео, на которых показывает себя во всей красе.
Так, несколько дней назад она опубликовала фото из ванной, на котором пикантные части ее тела скрывает лишь запотевшее зеркало.
@gorban_masha
Часто на ее странице появляются видеоролики, где Маша танцует. И 30 мая она в очередной раз порадовала подписчиков, показав видео со своими жаркими утренними танцами. «Танцевать — это не про разум, это про чувства…», — подписала ролик актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Ролик собрал за пару часов десятки комментариев. «Ты издеваешься что ли, быть такой совершенной?))», — спросила певица Юлия Ковальчук.
«Красивая сил нет»,
«Ты это, завязывай такое выкладывать, спать потом не возможно, ноги мерзнут»,
«огонь девушка праздник!»,
«Прекрасно двигаешься», — отметили подписчики Марии Горбань.
В Instagram актриса часто показывает и свою дочь — 4-летнюю Стефанию, которую часто берет с собой в поездки. Девочка родилась в первом браке актрисы. Сейчас Мария замужем за Кириллом Зоткиным, который любит Стефанию как собственную дочь.
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Женский форум
Звёзды , Юлия Ковальчук , Мария Горбань
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