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Ковальчук показала фото без макияжа и рассказала о муже 

Passion.ru + ещё 2 50 минут назад
Фото: Passion.ru
Юлия Ковальчук рассказала о притирках с Алексеем Чумаковым.
«По-моему, лохматое утро выглядит именно так. Помню, когда была юна, мучила Лешу желанием жить в моем ритме: просыпаться рано, идти гулять, находиться все время в движении и совершенно не осознавала, насколько это глупо и эгоистично. Слава Богу, что со временем хватило мозгов и мудрости дать нам возможность жить и отдыхать каждому в своем режиме) И сразу все встало на свои места… Так что ранние пташки и вечные бурундучки, как я, Вам привет, а остальные — пусть поваляются и насладятся томным просыпанием»,
— написала певица.
@juliakovalchuk
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