Алчные родственники растащили дачу Краско

Почти шестьдесят лет назад Иван Краско впервые вышел на театральные подмостки, а также сыграл свою первую роль в кино. Его голос когда-то звучал из каждого радиоприемника Санкт-Петербурга, где прошло его блокадное детство. У него был успех, слава и замечательная семья. А сейчас народный артист РФ остался без собственного угла. Друзья мэтра подняли тревогу. А мы провели свое расследование, чтобы узнать, кто завладел недвижимостью артиста, а также наследством его сына Андрея Краско

Дача преткновения

— Пусть Иван поживет в свое удовольствие, — высказался в сердцах Михаил Боярский , сосед Краско по даче. — Сколько можно жить для всех подряд! Пусть он приобретет то, о чем мечтал!

В своем загородном доме, что в поселке Керро (престижном для петербургской интеллигенции месте), народный артист любил слесарничать, сам выстроил баньку на участке. Но потом подвело зрение. Теперь, со слов самого Ивана Ивановича, ездить за город он уже не хочет.

— Пусть сами там, как хотят, — махнул он рукой.

— На даче Ивану уже давно нет места, — рассказывает другой сосед Краско, пожелавший остаться инкогнито. — Всё лето там пасутся бывшие, нынешние, будущие жёны Ивана и их родственники. Боярский совершенно прав. К слову, Михаил живет с нашим Ваней забор в забор и хочет выкупить его дом с участком. Ведь у него самого семья разрастается, а Иван мог бы на эти деньги приобрести жилье в Петербурге. Ох, в этом дачном доме было хорошо, когда была жива Кира Васильевна — вторая, самая честная жена Вани, мама его детей Андрея и Юли. Племянник Киры вместе со своей мамой Тамарой помогают Ивану. Ярослав приезжает в поселок с первыми почками на деревьях, а уезжает с началом заморозков. Кира — единственная из всех женщин, которая любила Ивана просто так, он это чувствовал. Сам признавался, что состарился бы вместе с любимой женщиной, если бы Господь ее не забрал.

Уютная дача главы семейства давно распилена между алчными родственниками. Большая доля записана на его дочь Юлию, которая живет в Польше.

Как говорят очевидцы, позвонила как-то дочка папе и сказала, что для оформления двойного гражданства ей не хватает недвижимости. Отец тут же помчался к нотариусу и сделал всё, о чем просила Юлия.

Наследство Андрея Краско потратили на платья

Сын Ивана Ивановича приобрел себе дачу по примеру отца. Андрей Краско хотел, чтобы за столом собиралась вся семья, а в саду росли цветы, за которыми бы ухаживала любимая женщина, как это было в доме его родителей. Место в зеленом поселке близ Петербурга Андрею посоветовал его друг Андрей Федорцов . Только вот не удалось Андрею там пожить — он умер.

После ухода сына Иван Иванович решил продать дом, а деньги хотел разделить между всеми наследниками. Начались перипетии с продажами. Показывал он дом покупателям и причитал: «Кирюше с Яном надо денег дать, без отца ребятки остались».

Продавал дом долго. Особняк за кладбищенским забором никого не прельщал. Но в итоге покупатели нашлись.

На копейки от своей доли Иван Краско хотел купить себе комнату в коммуналке. Но не тут-то было. В это время Иван Иванович женился на Наталье Шевель, которая торопилась получить дивиденды от знаменитой фамилии, в чем сама потом и признавалась. Жилье выбирали долго: то Наташе не нравилось, то Ивану. В итоге Наталья лихо распорядилась деньгами от наследства Андрея: она собралась лететь в Америку. Билеты уже были куплены, но доктор запретил актеру дальний перелет по состоянию здоровья. Тогда билеты Краско пришлось сдать, авиакомпания вернула за них лишь тысячу рублей. Молодая супруга свои билеты сдавать не стала, а попросила мужа приобрести еще один, для подруги.

Щедрый Иван оплатил дорогу обеим девушкам, хотя поездка эта была изначально задумана для Ивана — по приглашению его дочери Марины, которая живет в Калифорнии. Но так как сам отец полететь не смог, то дочь была рада и его новой возлюбленной. Однако, прежде чем лететь в Калифорнию, Наталья решила посетить Нью-Йорк и пожить там в дорогом отеле. В Калифорнии Марина принимала гостей как родных. Показала побережье, Голливуд, оплатила полный пансион. По словам знакомых Краско, Марина — единственная из его детей, кто не требует от отца ничего. Она его обожает и радуется каждому его звонку.

По приезде из Штатов Шевель размахнулась встречать Новый год в Венеции. На каждую телевизионную программу молодая супруга требовала новое платье.

— Я не повторяюсь в нарядах, — заявляла «леди», которая пришла в дом к Ивану в одном комбинезоне и клетчатой рубашке.

Каждый наряд для любимой актеру обходился не менее чем в тридцать тысяч рублей. Когда платьев собралось очень много, она сдала их в театр костюмерам.

Так и разошлись деньги от продажи дачи покойного Андрея.

Коммунальные дрязги

— Знал бы Андрюшка, что с его отцом будут так обходиться, он бы всех выгнал вон, — сказал нам друг актера. — Андрей жил в квартире на улице Ольминского, что близ метро «Елизаровская», за которую был благодарен отцу. После его ухода в 2006 году эту жилплощадь тоже разделили родственники. Сын актера Ян Анджей (от брака с Мириам Александрович), который живет в Польше, отдал временно свою комнату деду.

— Ян Анджей пошел в отца и деда, тоже выбрал актерскую профессию и преуспел в ней в Польше, — рассказали нам соседи Краско на «Елизаровской». — Но мог бы отказаться документально от комнатушки в пользу деда.

Кроме Яна, часть отцовских метров досталась Кириллу Краско, младшему сыну Андрея от его сожительницы Маргариты Звонаревой . А Звонаревой сдала свою комнату в квартире Юлия — дочка Ивана Ивановича, которая живет в Польше.

В итоге жила не тужила Звонарева с сыном, пока Иван Иванович не решил переехать в комнату Яна, а потом жениться на Наталье Шевель, которую привел в эту самую квартиру. Сначала в коммуналке царила полная идиллия, пока дело не коснулось других имущественных споров. Приехала как-то из Польши Юлия Ивановна и увидела, что отец с молодой женой ютятся в комнатушке, где стоит еще и синтезатор, купленный Краско для жены. Юля, увидев, что отцу и телевизор спокойно не посмотреть, и радио не послушать, попросила Маргариту освободить комнату, которую ей сдавала, и та освободила.

Борьба за автомобиль

— Маргарита терпела Ивана до поры до времени, — рассказывает директор актера Вячеслав Смородинов. — Но потом ее начала душить жаба. Всё происходило на моих глазах. Кирюшечка с Маргариточкой Ивана облизывали с головы до ног, пока не исполнилось Кирюше 18 лет. Он очень хотел получить машину отца. Автомобиль Андрей брал в кредит. После смерти сына долг банку отдавал Иван Иванович, а на автомобиль претендовали многие. Мы с Наташей Шевель, видя, как Маргаритка и Кирюша хорошо относятся к деду, провели с Иваном беседу. Мол, дядя Ваня, тебе решать, но отдай ты машину внуку. Думаю, справедливо, чтобы сыну досталось что-то от отца. В итоге машина досталась Кириллу. Они с мамой быстро ее переоформили. Теперь думаю, что лучше бы Иван продал этот автомобиль, положил деньги на счет и жил бы нормально. Десять лет на этой машине катались люди, которые видели Андрея только по телевизору, а ремонт потом оплачивал Иван со своих крох. Они все думают, что он несметно богат, а у него же один всего пиджак, он в нем на всех программах выступает. Всё заработанное он отдает детям и внукам… Но вернемся к проблемам на «Елизаровской»… Получив машину, Кирюша и Маргарита начали рыкать на Наташу. Они запрещали пользоваться холодильником, микроволновкой. Иван это слышал, ему было больно. Конечно, Юля с Яном могут снова вмешаться, но Звонарева его доконает. Поэтому после развода с Шевель Иван пришел в квартиру на Фонтанке, где, оказывается, его тоже не ждали.

Иван Краско с директором Вячеславом Смородиновым // фото: личный архив

Отдал квартиру жене и ее мужу

Квартира в самом сердце Петербурга, близ Крюкова канала, принадлежала народному любимцу. Но теперь бывшая супруга Наталья Вяль там живет с их общими сыновьями — Иваном и Федором. И выделила бывшему мужу комнату и всего лишь регистрацию в этой квартире.

— Зачем мне выходить за него замуж? — говорит Наталья Николаевна. — Квартира все равно принадлежит мне и моим сыновьям. Иван Иванович после нашего с ним развода всё нам отписал.

Даже не верится, что эти слова говорит та тихая и скромная девочка Наташа, которая мечтала родить своему «папочке» (как она называла мужа) девочку.

Эту квартиру Ивану дал губернатор, там родились его сыновья Иван и Федя. Потом супруги решили разменять это жилье, чтобы переехать в центр. К этому времени у Натальи Николаевны появился возлюбленный, она вышла замуж. У нового мужа не было ни кола ни двора. Тогда Иван Иванович просто уехал к бывшей теще, Галине Дмитриевне, маме Вяль.

— Там живут мои сыновья, поэтому я должен был уступить их маме, — говорил Краско.

Сейчас Иван Иванович занимает самую маленькую комнату. В просторной живет Наталья Николаевна с детьми, а в третьей комнате находится ее мастерская. Но он счастлив оттого, что живет за стенкой со своими сыновьями. Парни отца слушаются, одного его взгляда порой достаточно, чтобы они принимались за уроки. Мальчикам не хватало мужской руки, Наталья воспитание детей пустила на самотек, они неделями прогуливали школу.

Будет жить в бане

— Сколько Ивану квартир ни давай, все равно своим женам раздаст, — говорят в его родном Театре имени Комиссаржевской, поэтому служебное жилье Краско выделять не торопятся.

На свои сбережения Иван Иванович купил себе маленькую баньку в родном селе Вартемяги, под Санкт-Петербургом. Там всё, как было в его детстве: те же домики, тот же пруд, где он мальчишкой ловил карасей.

— Театр для меня не вечен, — поделился Иван Иванович. — Поэтому сделаю себе из баньки домик, буду вечера у окошка коротать, когда не смогу выходить на сцену.

Только для строительства домика нужны средства, которых у Ивана Ивановича нет. Он сейчас снимается в кино, но нерегулярно, а заработанного на телевизионных эфирах, радио и в театре хватает лишь на прихоти и нужды многочисленных родственников, которые без стеснения лезут в карман к 88-летнему актеру.

— Он раздосадован цинизмом бывших жен, которые на всю страну заявляют, что квартиру подписал, а значит, больше не нужен, а ведь он помог этим голодранкам встать на ноги, — сетуют питерские артисты. — Четвертая жена не поменяла его фамилию после развода, а третьей супруге Наталье Вяль он подарил не только детей, но и дал образование. Она строит свою личную жизнь, а бывший муж занимается сыновьями.

— Иван помогает всем, — отмечают в Комиссаржевке, — только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: «А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых…»