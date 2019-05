Мошенник назвал эскортницей Любовь Аксенову и взял у бизнесмена плату за ее услуги

Недовольный отсутствием звезды на ужине мужчина обратился в полицию. Ущерб его оказался весьма существенным. За возможность поужинать с актрисой, сыгравшей в сериале «Мажор», он заплатил 15 000 долларов.

Как выяснилось позже, столичный бизнесмен, желая хорошо провести время со знаменитостью, обратился в агентство. Представленная в сетях фирма заявляла, что якобы предоставляет подобные услуги от звезд кино и шоу-бизнеса за внушительный гонорар.

Потерпевшего бизнесмена заинтересовала актриса Любовь Аксёнова . Менеджер, представляющий агентство, в общении с мужчиной озвучил, что за свои услуги женщина просит 1 млн рублей. Цифра с шестью нулями состоятельного предпринимателя не смутила. Он перевёл средства на указанный менеджером счёт.

После оплаты услуг они оговорили дату и место встречи. Явившись в ресторан на ужин, мужчина понял, что оказался в одиночестве. Любовь на встречу так и не пришла. Он попытался позвонить, но телефон ушлого менеджера оказался недоступен. Предприниматель понял, что стал жертвой обмана и, недолго думая, отправился в полицию.

В ходе разбирательств представители внутренних органов связались с семейством Аксёновых. Пообщаться с актрисой им так и не удалось. Вместо нее на интересующие вопросы отвечал законный супруг Любови — режиссер Павел Аксёнов

5 Апр 2019 в 1:55 PDT Мужчина сильно удивился озвученной информации и пояснил, что его супруга никогда подобными услугами не занималась. Договоренностей с эскорт-агентствами у неё также нет.