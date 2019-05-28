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Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл сбежала 

Рамблер 19 минут назад
Слухи о непростом характере супруги принца Гарри уже не раз муссировались в СМИ. Ранее общественность обсуждала ситуацию с помощниками бывшей звезды сериала «Форс-мажоры», которые отказывались работать с Маркл, ссылаясь на ее чересчур строгие требования. И сейчас, похоже, появился новый повод — няня новорожденного сына герцогов Сассекских покинула их спустя две недели после своего трудоустройства. По некоторым сведениям, причиной столь быстрого увольнения стал сложный нрав Меган Маркл: герцогиня пытается контролировать все, что связано с ее сыном, и старается никого не подпускать к нему, в том числе и обслуживающий персонал. Именно поэтому няня приняла решение о своем уходе. Малыш Арчи, появившийся на свет в начале мая, является седьмым претендентом на королевский престол Великобритании. В очереди за короной он располагается после своего деда — принца Чарльза, принца Уильяма и его детей, а также после своего отца.
Женский форум
Звёзды , Видео , Другое , принц Гарри , Чарльз Виндзор , принц Уильям
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