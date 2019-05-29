Секс-скандал разрушил судьбу популярного блогера

Громкие скандалы на YouTube совсем не редкость. Блогеры частенько нарочно ввязываются в конфликты, чтобы привлечь внимание аудитории, пусть даже грязными методами. До недавнего времени тактика работала безотказно. Но в мае стало очевидно, что публичное выяснение отношений может раз и навсегда погубить карьеру звезды, даже если на нее подписаны 16 миллионов человек. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Друзья навеки

Все началось с дружбы. 37-летняя американская бьюти-блогерша Тати Уэстбрук, обучающая подписчиков основам макияжа и делающая косметические обзоры, задумала заняться бизнесом. Бывший имидж-консультант и визажист, Уэстбрук решила выпускать витамины для поддержания женской красоты. Она создала собственную компанию Halo Beauty, выпускающую витамины для улучшения состояния волос, кожи и ногтей. Бизнес оказался весьма успешным. По данным журналистов, в год вся онлайн и офлайн деятельность приносит Уэстбрук до 1,3 миллиона долларов.

Второго участника скандальной истории зовут Джеймс Чарльз, ему всего 20 лет. Молодой гомосексуал — ученик Тати, ставший ее конкурентом. Она вовремя разглядела в юном любителе косметики потенциал и стала его наставником в суровом мире видеоблогинга. В результате Джеймс овладел искусством мейкапа не хуже матерой наставницы и получил колоссальное количество последователей. На пике популярности, в 2017 году, Чарльз мог похвастаться 16 миллионами подписчиков, что превосходило совокупную аудиторию Тати с 10 миллионами. Он плотно общается со звездами, в частности, знаком с самой молодой миллиардершей планеты Кайли Дженнер из семейства Кардашьян, которая выпускает собственную косметику.

@jamescharles

Блогерше казалось, что между ней и Чарльзом завязалась настоящая дружба: они нередко снимались в роликах вдвоем и тепло общались в жизни. Уэстбрук часто упоминала своего протеже в видео, рекламировала его канал и выбивала для него крупные рекламные контракты. Она даже пригласила парня на свою свадьбу и доверила ему делать ей макияж для важной церемонии. Как выяснилось позднее, дружба оказалась не такой крепкой.

Не поделили витаминки

Все закончилось из-за витаминов. В конце апреля американка неожиданно для поклонников опубликовала несколько историй в Instagram. Она рыдала — фанаты видели блогершу в таком состоянии едва ли не впервые. Как оказалось, причиной послужил предательский поступок Чарльза, который буквально довел Уэстбрук до истерики.

Женщина неоднократно просила друга прорекламировать свои витамины — пустяковая просьба, особенно учитывая историю взаимоотношений Уэстбрук и Чарльза, блог которого она пиарила не раз. Однако приятель то и дело отказывал наставнице. Он говорил, что не хочет рекламировать пищевые добавки среди своей молодой аудитории (большинству зрителей его блога 12-14 лет).

Возможно, американка и стерпела бы такой отказ, обусловленный жесткими этическими принципами юного блогера. Но каково было ее удивление, когда Чарльз неожиданно порекомендовал своим подписчикам в Instagram витамины главного конкурента Уэстбрук.

Вскоре после выступлений раздосадованной блогерши в сторис Чарльз попытался извиниться перед ней в Instagram. Он объяснил, что согласился прорекламировать конкурирующий бренд, поскольку компания предоставила блогеру личную охрану, когда тот находился на музыкальном фестивале Коачелла.

«Я не получил никаких денег за этот пост… Я опустошен из-за того, что причинил такую боль человеку, которого я правда люблю и которому бесконечно благодарен»,

— публично заявил Чарльз. Однако Уэстбрук посчитала оправдания неискренним, потому что ее бывший друг даже не удосужился позвонить ей и извиниться лично.

Предательство такого масштаба вынудило женщину записать разоблачающий ролик, в котором она упомянула и о других «грехах» Чарльза. Именно этот рассказ разрушил репутацию ее бывшего фаворита, настроив миллионы фанатов блогера против него.

Совращение натуралов

Уэстбрук опубликовала 43-минутное видео, в котором подробно рассказала о знакомстве с юношей и его часто неуместном поведении. Американка назвала Чарльза «хищником» и обвинила его в использовании своей популярности ради знакомства с парнями. Если верить Уэстбрук, молодой человек совращал зрителей канала: он пытался соблазнить натуралов, а при отказе начинал им угрожать.

«Это просто отвратительно — манипулировать чьей-то сексуальной ориентацией, особенно когда они еще только взрослеют и не разобрались во всем окончательно. Ты используешь свою славу, свою власть, свои деньги, чтобы играть с эмоциями людей. Ты угрожаешь им, что уничтожишь их, что унизишь их, и ты делаешь это, чтобы они совершили действия сексуального характера, какие ты от них хочешь, даже если они натуралы. И это ненормально», — заявила обиженная блогерша. По ее словам, она устала извиняться перед коллегами и деловыми партнерами за поведение Чарльза.

Юноша быстро отреагировал на выпад бывшей подруги. Он записал 8-минутный ролик с извинениями, где признал все свои ошибки: и касательно рекламы витаминов, и некорректного общения с подписчиками.

«Я очень разочарован в себе из-за того, что я разрушил наши отношения, которые так много значили для меня… Что хуже всего, ничего из сказанного или сделанного мной не сможет вернуть утраченную дружбу или доверие»,

— прокомментировал Чарльз ситуацию, в которой он оказался. Но раскаяние не помогло. Для многих откровенность бьюти-блогера не стала аргументом, фанаты и коллеги по цеху приняли сторону Уэстбрук.

Кому война, а кому мать родна

Вскоре после обнародования конфликта 20-летний блогер прочувствовал на себе всю тяжесть гнева зрителей и бывших друзей. В социальных сетях от него разом отписались десятки знаменитостей: и Кайли Дженнер, и Ким Кардашьян , и Майли Сайрус , и Кэтти Перри, и другие селебрити, приятельскими отношениями с которыми он гордился. Их примеру последовали пользователи YouTube, которые попутно поливали Чарльза грязью в комментариях.

Чаще всего скандалы между двумя сверхпопулярными блогерами ведут к приросту подписчиков, но на этот раз произошел беспрецедентный случай в истории видеохостинга. За считаные дни Чарльз потерял более 3 миллионов фанатов: количество подписчиков сократилось с 16,5 до 13,4 миллиона человек.

На фоне скандала Чарльз был вынужден отменить свой тур в 24 штатах, билеты на который были распроданы. YouTube-визажист заверил, что свернул тур исключительно по личным причинам, а не потому, что от сотрудничества с ним отказались площадки или бренды, обещавшие его спонсировать. Высвободившееся время блогер намерен посвятить себе и тем, кто его любит.

Зато конфликт сыграл на руку Уэстбрук. Потеряв друга, она за несколько суток обрела более 4,5 миллиона новых подписчиков на своем канале.

По законам кармы

Казалось бы, конец карьеры Чарльза уже не за горами, но ему удалось частично вернуть контроль над ситуацией. Спустя несколько дней молчания он выпустил еще один 41-минутный ролик с попытками оправдаться перед подписчиками. Парень оспорил часть утверждений Уэстбрук о рекламе витаминов и показал текстовые сообщения, которые, по его мнению, доказывали невиновность в совращении одного из фанатов-натуралов.

Удивительно, но ролик блогера приняли довольно тепло, и к нему на канал начали возвращаться сотни тысяч подписчиков. Возможно, делу помогли популярные блогеры PewDiePie и Keemstar, принявшие сторону юноши. Они заявили, что Уэстбрук не должна была выносить сор из избы.

@jamescharles

Сама американка негативно отреагировала на ролик бывшего подопечного. Она сказала, что видео «завалено огромным количеством лжи и полуправды». Женщина также пообещала больше не касаться этой темы.

«Через посредников я общалась с Джеймсом Чарльзом, и мы решили, что в интересах нашего сообщества, наших зрителей и нашего психического здоровья лучше поставить этот вопрос на паузу», — написала Уэстбрук в Twitter.

Правда, это сообщение не спасло ее от массовых отписок: за последнюю неделю за ее каналом перестали следить почти 500 тысяч человек. Однако в итоге отомстившая предателю Уэстбрук все равно осталась в огромном плюсе.