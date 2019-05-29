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Муцениеце высказалась об отношениях с Прилучным 

WMJ.ru 48 минут назад
Фото: WMJ.RU
Актриса нарушила молчание после слухов в Сети.
В последнее время имя Павла Прилучного все чаще появляется в СМИ в связи с различными скандальными слухами, многие из которых напрямую касаются его жены Агаты Муцениеце. Сама же актриса предпочитала хранить молчание и не комментировать распространяющиеся слухи о домашнем насилии и предполагаемых изменах мужа. Вместо этого Агата публиковала кадры из совместного отдыха с Павлом. Но несколько минут назад в ее Instagram появился пост, посвященный отношениям с мужем.
Мы с тобой.. Совершенно нездоровые на голову.. Это факт.. Но, нет жизни друг без друга. Мы неправильные, не стандартные, не идеальные и никогда не претендовали на то, что нам приписывают.. Мы живые, честные, настоящие, страстные, эмоциональные, непобедимые в конце концов.. Нам скучно не бывает. И совершенно не нужен повод, чтоб написать такой пост, кроме того, что ты и я, живем на этой планете и встретились,
— написала Агата.
(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
@agataagata
Напомним, что супруги познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». В августе 2011 года пара тайно сыграла свадьбу. В 2013 году у актеров родился сын Тимофей, а через два года на свет появилась дочь Мия. Летом 2018-го в семье наступил разлад. Тогда Агата признавалась, что они поставили свой брак на паузу, однако спустя несколько дней возобновили свои отношения.
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Звёзды , Агата Муцениеце , WMJ.RU
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