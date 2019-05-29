Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица

Месяц назад Дарья сделала круговую подтяжку лица и шеи.

Месяц назад 33-летняя Дарья Пынзарь сделала подтяжку лица и шеи, чтобы избавиться от ненавистного второго подбородка и брылей. После этого экс-звезда «Дома-2» улетела отдыхать в Турцию, а на днях наконец-то сняла повязку и показала фолловерам результаты после пластики.

Правда, многие подписчики не заметили разницы на лице Дарьи после операции. Сейчас же прошло еще немного времени и на днях Пынзарь опубликовала новое видео, на котором она демонстрирует результаты хирургического вмешательства.

Я стала счастливее! У меня всегда был комплекс, а теперь его нет, вы не представляете как это круто! Сбылась моя мечта и это ведь еще прошел только месяц! Дальше будет еще лучше! Видео без фильтров и без обработки!

— прокомментировала видео Дарья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 22 Май 2019 в 3:48 PDT (прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Фолловеры Дарьи давно ждали фотографий до и после операции. И кадры появились в Сети. Фото обнародовала пластический хирург, которая делала подтяжку экс-участнице реалити. В своем Instagram врач разместила серию снимков, которые вызвали неоднозначные эмоции пользователей.

@doctor.kudinova

В частности, фолловеры Пынзарь удивились, как раньше ей удавалось скрывать свое натуральное лицо. В комментариях врач отметила, что Дарье приходилось прибегать к фотошопу из-за «особого строения лица». Другие же посчитали, что Пынзарь могла бы сэкономить 450 тысяч рублей, которые она отдала за операцию, если бы начала ходить в зал и правильно питаться.

На что врач снова отметила, что дело не в весе, а в особенностях строения лица.