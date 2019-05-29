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Гоген Солнцев пожаловался на проблемы в семейной жизни 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный шоумен Гоген Солнцев разместил в Instagram снимок с женщиной, которая как две капли воды похожа на Примадонну отечественной сцены Аллу Пугачеву. Фрик заявил, что лучше бы на его пути встретилась «женщина, которая поет». С ней, как он считает, шоумен бы обрел настоящее семейное счастье.
@solntcev
«Немного поразмыслив, подумал, что, лучше бы женился на Алле. Уверен, семейная жизнь и благополучие сложилось бы совсем по-другому. Не было бы тех проблем, которые преследуют меня в браке с Екатериной. Конечно, непонятно, как отреагировал бы Макс на моё предложение руки и сердца замужней даме, матери троих детей, но, чем черт не шутит. Хотя, разумеется, время не имеет сослагательного наклонения. Надеюсь в мезальянсе Аллы и Макса все гораздо счастливее, чем у меня»,
— заявил Гоген Солнцев, намекнув, что у него сейчас не все гладко в семейных отношениях.
Отметим, что супругой фрика Гогена Солнцева является 63-летняя Екатерина Терешкович. Дама постоянно провоцирует скандалы и с ней шоумену приходится очень нелегко, хотя, надо признать, он пока стойко терпит ее выкрутасы. Не так давно, например, она разодралась с персоналом в санатории.
Также всем памятен скандал, который дама закатила на съемках программы на одном из центральных каналов. Женщина набросилась с кулаками на свою дочь, приревновав ее к Гогену Солнцеву. После этого в Сети появилась петиция с требованием запретить показывать ток-шоу в прайм-тайм на центральных каналах. Ее, кстати, подписала актриса Мария Шукшина.
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Женский форум
Звёзды , Мария Шукшина , Гоген Солнцев , Алла Пугачева
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