Гоген Солнцев пожаловался на проблемы в семейной жизни

Известный шоумен Гоген Солнцев разместил в Instagram снимок с женщиной, которая как две капли воды похожа на Примадонну отечественной сцены Аллу Пугачеву . Фрик заявил, что лучше бы на его пути встретилась «женщина, которая поет». С ней, как он считает, шоумен бы обрел настоящее семейное счастье.

@solntcev

«Немного поразмыслив, подумал, что, лучше бы женился на Алле. Уверен, семейная жизнь и благополучие сложилось бы совсем по-другому. Не было бы тех проблем, которые преследуют меня в браке с Екатериной. Конечно, непонятно, как отреагировал бы Макс на моё предложение руки и сердца замужней даме, матери троих детей, но, чем черт не шутит. Хотя, разумеется, время не имеет сослагательного наклонения. Надеюсь в мезальянсе Аллы и Макса все гораздо счастливее, чем у меня»,

— заявил Гоген Солнцев, намекнув, что у него сейчас не все гладко в семейных отношениях.

Отметим, что супругой фрика Гогена Солнцева является 63-летняя Екатерина Терешкович. Дама постоянно провоцирует скандалы и с ней шоумену приходится очень нелегко, хотя, надо признать, он пока стойко терпит ее выкрутасы. Не так давно, например, она разодралась с персоналом в санатории.