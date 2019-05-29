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Лолита Милявская вступилась за Михаила Боярского 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Заявление актёра Михаила Боярского о том, что женщины, в отличие от мужчин, не способны на серьезные проявления, разозлили многих представительниц прекрасного пола, в том числе и звёзд шоу-бизнеса.
На защиту Михаила Боярского стала известная певица Лолита Милявская, обратившаяся ко всем «взбунтовавшимся» со словами: «Меня, конечно, поразила эта фраза про сексизм, но её надо рассматривать в свете всех фраз, которые он сказал. Он как раз пожелал всем женщинам быть при мужчине. В принципе, он во многом прав, что многие женщины отдают себя миру искусства и из-за этого не устраивают свою жизнь».
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Звёзды , Лолита Милявская , Михаил Боярский
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