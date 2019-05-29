Лолита Милявская вступилась за Михаила Боярского 

Заявление актёра Михаила Боярского о том, что женщины, в отличие от мужчин, не способны на серьезные проявления, разозлили многих представительниц прекрасного пола, в том числе и звёзд шоу-бизнеса.
На защиту Михаила Боярского стала известная певица Лолита Милявская, обратившаяся ко всем «взбунтовавшимся» со словами: «Меня, конечно, поразила эта фраза про сексизм, но её надо рассматривать в свете всех фраз, которые он сказал. Он как раз пожелал всем женщинам быть при мужчине. В принципе, он во многом прав, что многие женщины отдают себя миру искусства и из-за этого не устраивают свою жизнь».