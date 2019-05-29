Митя Фомин высказался о пластических операциях

Известный музыкант Митя Фомин стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», которое выходит на «Русском радио». В студии речь зашла о пластических операциях. Довлатова отметила, что многие девушки, а порой даже и молодые люди, готовы пойти на все, чтобы хорошо выглядеть.

«Под нож хирурга я не лягу никогда. Считаю, что эта катастрофа, когда молодые люди и дамы начинают в молодости перекраивать себя. Да они даже зубы начинают менять в 20 лет. Это же катастрофа! Считаю, что свою естественную красоту не надо убивать. Конечно, порой бывают показания врачей. Тогда вмешательство необходимо. Но если нет крайней надобности, то лучше обойтись занятиями спортом, правильным питанием, косметологией»,

— сказал популярный исполнитель.

Алла Довлатова также попросила Митю Фомина порассуждать о том, что сегодня интимные отношениях между молодыми людьми начинаются чуть ли не в первый день знакомства. Многие женятся не подумав, а вскоре разводятся.

«Институт брака давно рухнул. Разводятся все только так. Как будто носки меняют. В пример всегда привожу своих родителей. Они прожили вместе 50 лет. Отец, к сожалению, уже умер. Я считаю, что нужно все-таки лучше узнать партнера, прежде чем идти в ЗАГС. Многие ведь не совпадают по темпераменту, по каким-то физиологическим параметрам»,

— сказал артист.

Довлатова спросила Митю Фомина, кто вдохновляет его на такие красивые композиции.

«Да все, что угодно может вдохновить! Утренний рассвет, прекрасное кино, даже вкусная котлета»,

— заявил музыкант.