Шпица сверкнула глубоким декольте

Результат работы она показала в Instagram.

Екатерина Шпица снялась в новой откровенной фотосессии для обложки июньского номера журнала «КиноРепортер». Стилисты и главный редактор издания Мария Лемешева подобрали для актрисы дерзкий образ, за который Екатерина их поблагодарила. Актриса призналась, что воздерживалась от «общения» с Instagram, но этот пост не могла не опубликовать.

На снимке Екатерина позирует в стильном жакете на голое тело. Легкий макияж и небрежная укладка подчеркивают ее чувственность, а довершают образ бусы и брошь.

@katerinashpitsa

«Сама себя ощущаю уже несколько дней в необходимости цифрового затишья, хотя много всего произошло за прошлую неделю, о чём надо бы рассказать, даже не знаю, с чего начинать…😊 Из инста-аскезы меня выдернул сегодня выход июньского номера @kino_reporter, интересная была съёмка (благодарность креативному продюсеру журнала и, конечно, главному редактору @marusial— за смелое экспериментаторство) и как всегда содержательная беседа с любимым интервьюером Андреем Захарьевым. В последнее время я много думала о том, как меня воспринимают люди и внешне, и личностно (все-таки десятки комментариев почти под каждым постом со словами «милая девочка» на мысли не наводить не могут, и радует это не всегда…ну, бывают ситуации). А через страницы этого номера «Кинорепортера» можно познакомиться со мной, той, какой я чувствую и вижу себя сама чаще всего (наготу буквально не воспринимаем:). Мы с создателями журнала сошлись на концепции единогласно. Но самое главное, конечно, не во внешнем образе, а в образе мыслей. P. S: @4lin, Фото: Алексей Сорокин », — подписала фотографию Екатерина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Поклонники актрисы отметили, что образ получился смелым и ярким. «А вы посмотрите на лицо… волшебно… ну и остальное само собой», «Вы прекрасны и талантливы!», «Классно получилась. Одобряю», «Смело, ярко, необычно и очень интригующе», — похвалили они.

Для многих такая откровенная съемка показалась перебором: «Зачем оголяться? И ьез этого красивая и привлекательная и сексуальная. Надо знать меру», «Перебор, но очень круто и красиво и сексуально», «Вот маленькая собачка-всю жизнь щенок, вот ребенок-ребенком», — последовали комментарии.

А как вам образ Екатерины? Смело или в рамках приличия?