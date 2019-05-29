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В семье Пугачевой готовится тайная свадьба 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад в скором времени женится. Его избранницей стала бухгалтер из Казани по имени Гузель. Девушка приехала в столицу на заработки, где и познакомилась с молодым человеком. Дома у нее остался 14-летний сын от предыдущих отношений.
По словам Влада, он абсолютно счастлив. Пока молодой человек живет на съемной квартире со своей избранницей. Однако уже через месяц из жилья съедут квартиранты и тогда он поселится с будущей женой в районе станции метро «Аэропорт». Несколько лет назад жилье ему подарила Алла Пугачёва. Кстати, у Влада есть еще одна квартира, которая находится в Кузьминках. Она ему досталась от отца, младшего брата Примадонны Евгения.
Как говорит Влад Пугачев, точную дату свадьбы он оглашать не планирует. Боится, что сбегутся репортеры, а лишнее внимание ему не нужно. Молодой человек считает, что свадьба — это личный праздник и незнакомым людям на нем присутствовать вовсе не обязательно. Свадьба будет тайной. Также он не уточняет, приедет ли поздравить молодоженов Алла Пугачёва.
Артистка много лет назад спасла Влада от верной смерти. Мужчина употреблял запрещенные вещества. Супруга Максима Галкина оплатила дорогостоящее лечение для родственника в Израиле. Молодой человек какое-то время был парализован. После реабилитации он трудился охранником. Влад Пугачёв прекрасно помнит поступок звёздной тети и не устает благодарить ее.
У Влада есть сын Евгений. Его опекуном также является Пугачева. Она не раз брала ребенка к себе домой в шикарный замок в деревне Грязи. Его можно было увидеть в компании сыновей звезды — Лизы и Гарри, сообщает «Комсомольская правда».
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Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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