Гоген Солнцев: Жена-пенсионерка меня избивает!

Гоген Солнцев в ужасе: его возлюбленная Екатерина Терешкович вновь оскандалилась. В элитном медицинском учреждении пенсионерка устроила кровавую драку. Гоген признался, что он сам не раз становился жертвой ее агрессии.

«С 1 мая она не просыхала»

— В последнее время Катя находилась в специализированном заведении, куда мне помогли ее пристроить звездные друзья! — говорит Гоген. — И я, и ее дочь Полина прекрасно понимали, что она нуждается в серьезном психиатрическом лечении. Заведение, в котором находилась Катя, достаточно элитное, туда трудно попасть. Но даже там, как оказалось, она умудрялась распивать спиртное. Мне сказали врачи, что она как-то проносила алкоголь. В общем, с 1 мая она не просыхала. Спиртное вкупе с серьезными психотропными медикаментами, которые ей давали во время лечения, приводило ее в состояние агрессии! Получалась просто адская смесь. В один из дней мне позвонили врачи и сказали: «Катя устроила серьезную драку. Если вы ее не заберете, то мы ее сдадим в полицию!» Конечно, пришлось забирать.

По словам Гогена, вспышки гнева у Кати стали появляться несколько месяцев назад. В порыве агрессии она не раз набрасывалась с кулаками и на своего звездного мужа.

— Катя больна катастрофически с точки зрения медицины, — продолжает Гоген. — После нашей свадьбы психика у нее пошатнулась конкретно. Человек даже не отдает себе отчет в своих поступках. Под влиянием алкоголя ситуация усугубилась. Она поднимала на меня руку регулярно! Конечно, до серьезных драк не доходило, но синяки оставались! Да и просто так замахивалась часто.

Гоген надеялся, что в медицинском центре Катю смогут привести в чувство. Ведь терпеть ее постоянные загулы у него уже нет сил.

— Что мне пришлось пережить за последние несколько месяцев — словами не передать! — вздыхает певец. — Каждое возвращение домой становилось для меня сюрпризом. Бывало, прихожу, а она распивает спиртное со своими подругами. Потом и вовсе стала приводить домой случайных прохожих. В основном социально запущенных личностей, попросту говоря — бомжей, с которыми познакомилась в подворотне. Некоторые из них даже не хотели уходить. Приходилось выгонять их с помощью правоохранительных органов . За это время у меня пропало несколько ценных вещей. Я очень надеюсь, что их найду. Не хочу верить, что их украли ее собутыльники.

«Перестала следить за собой»

Из-за Катиных проблем с выпивкой Гоген остался не только без спокойной жизни, но и без секса. Последний раз интим в их паре был больше месяца назад. Сейчас пенсионерка его не возбуждает.

— Катя с тех пор, как начала выпивать, перестала следить за собой как женщина, — делится Гоген. — Конечно, какое тут может быть возбуждение, когда человек запускает себя настолько, что близко приближаться к нему трудно, не говоря уже об интиме. У Кати от злоупотребления поменялись даже черты лица, появились припухлости.

Близкие и друзья советуют Гогену бросить пенсионерку. Но он пока расставаться с Терешкович не спешит. Солнцев надеется, что их отношения еще смогут нормализоваться.

— Бросить Катю — это самый простой вариант, — продолжает Гоген. — Но не зря ведь говорят, что мы в ответе за тех, кого приручили. Мне надо помочь Кате вновь стать на путь истинный. Все-таки для меня она не стерва, не тварь, не проститутка. Я воспринимаю ее как человека, который запутался. Она не смогла пережить уличную славу! Ведь после нашей свадьбы ее стали узнавать на улицах. Каждый день ей предлагали в переходах выпить на брудершафт. Первое время ей сложно было отказаться, а потом она втянулась. Без спиртного она уже не может.

Гоген пока не сообщал подробности случившегося Андрею Малахову , который всегда активно радеет за скандальную пару.

— Такие моменты не очень хочется выносить на публику, — вздыхает мужчина. — Все-таки аудитория в нашей стране консервативная. Когда люди начинают страдать алкоголизмом и наркоманией, это обычно замалчивается. Потому что понимают: такое поведение осудит общественность. Это на Западе наркоманы и алкоголики открыто признаются в своей зависимости. У нас же Катю загнобят. Это станет для нее еще большим ударом. Сейчас мне нужно ее спасти!