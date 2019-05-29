Телеведущий снова отказался извиняться за интервью о сексе и большой груди

Британский телеведущий Майкл Паркинсон (Michael Parkinson) заявил, что не видит ничего предосудительного в интервью 1975 года с актрисой Хелен Миррен , где он обратил внимание на ее «развратный эротизм». Его слова приводит The Sun.

Во время разговора Паркинсон обратил внимание на формы Миррен и представил ее как секс-символ. Помимо этого, он задавал ей провокационные вопросы о ее внешности. Позднее журналист признался, что чувствовал смущение актрисы.

Паркинсон допустил, что вел себя сексистски: «Ну, может быть. Но никто не пострадал, никто не умер», — отрезал он.

Позднее ведущий добавил, что просто делал зрелищное шоу. «Она сказала то, что она должна была сказать, я сказал то, что я должен был сказать, и на этом все», — заметил журналист, пояснив, что это было просто «хорошее телевидение».

Несмотря на то, что Миррен позднее вспоминала эту встречу как «чрезвычайно жуткую», журналист подтвердил, что не чувствует потребности извиниться за содеянное.