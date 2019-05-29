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Телеведущий снова отказался извиняться за интервью о сексе и большой груди 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Facebook
Британский телеведущий Майкл Паркинсон (Michael Parkinson) заявил, что не видит ничего предосудительного в интервью 1975 года с актрисой Хелен Миррен, где он обратил внимание на ее «развратный эротизм». Его слова приводит The Sun.
Во время разговора Паркинсон обратил внимание на формы Миррен и представил ее как секс-символ. Помимо этого, он задавал ей провокационные вопросы о ее внешности. Позднее журналист признался, что чувствовал смущение актрисы.
Паркинсон допустил, что вел себя сексистски: «Ну, может быть. Но никто не пострадал, никто не умер», — отрезал он.
Позднее ведущий добавил, что просто делал зрелищное шоу. «Она сказала то, что она должна была сказать, я сказал то, что я должен был сказать, и на этом все», — заметил журналист, пояснив, что это было просто «хорошее телевидение».
Несмотря на то, что Миррен позднее вспоминала эту встречу как «чрезвычайно жуткую», журналист подтвердил, что не чувствует потребности извиниться за содеянное.
Ранее комик и комментатор Джо Роган (Joe Rogan) стал объектом критики из-за сексизма. Слушатели заметили, что за 10 месяцев из более чем 160 гостей его подкаста лишь 14 были женщинами.
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Звёзды , Джо Роган , Хелен Миррен
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