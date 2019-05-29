«Крошкой величал в переписках ночных»: Рита Дакота рассказала об отношениях с женатым мужчиной

Певица, которая пережила предательство со стороны любимого человека, чуть было не оказалась по «другую сторону баррикад».

В августе прошлого года Рита Дакота болезненно пережила расставание с Владом Соколовским . О том, что с мужем ее больше ничего не связывает кроме дочки, Рита написала в соцсетях, а также рассказала о том, что Влад изменял ей на протяжении всех отношений. После развода у Соколовского был роман с фитнес-моделью Натальей Сульяновой, а певица так и не смогла найти любовь своей жизни. Но, как оказалось, с одним мужчиной Рита все-таки переписывалась и планировала сходить на свидание. Вот только оказалось, что поклонник был женат. Об этом звезда рассказала в Instagram.

Ухаживал тут за мной один парень. Молоденький, красивый, успешный, интересный. По началу я не обратила на него внимания, ну совершенно не мой типаж, но он как-то уж очень уверенно «внедрился» в общение со мной, «нахрапом взял», как говорится. Писал мне кучу нежнейших сообщений недвусмысленных, звонил мне на другой конец света болтал о высоком, кроссовки мне выбирал в Милане, блаблабла, на концерт мой в Питере приперся с другого конца земли, на ужины/завтраки звал, «крошкой» величал в переписках ночных. И я уже практиииииически согласилась пойти с ним на свидание. Вот прям в шаге была. А тут — вуаля и вскрывается, что наш малыш-то женат,

— заинтриговала Рита.

Разумеется, узнав про социальный статус своего собеседника, певица тут-же оборвала с ним связь. Рита не понаслышке знает, что такое быть обманутой женой, и не хотела рушить чужую семью. На очередное сообщение парня звезда ответила, что ей очень жаль его супругу. Однако навязчивый поклонник возразил, отметив, что у его жены все хорошо и в сочувствии она не нуждается.

А если бы я продолжила с ним общаться, ходить на ужины, не дай Бог влюбилась бы еще, если бы не узнала о его «статусе», если бы роман закрутила и вообще не дай Бог в постели оказалась? То есть, у меня реально был шанс оказаться «по ту сторону баррикад» против своей воли, так?

— продолжила размышлять Рита.

Артистка предложила ввести закон, чтобы все женатые мужчины были обязаны носить обручальные кольца. И многие девушки в комментариях к посту эту идею поддержали. «Ненавижу таких мужчин. А потом, когда жена узнает, говорят ей, мол, сама прикопалась и в постель полезла», «Внедрять чип в загсе с номером-идентификатором, чтобы можно его было пробить по базе», «Таким штамп на лоб надо ставить сразу в ЗАГСе», — написали они.

Отметим, что сейчас Рита Дакота не общается со своим бывшим мужем, но и не препятствует его встречам с дочерью. Влад Соколовский забирает малышку Мию от няни или мамы Риты, а потом приводит ребенка обратно, когда артистки нет дома.