Как Галкин «фотошопит» Пугачеву

Казалось, Алла Пугачева была в нашей стране всегда, но годы как будто не властны над главной звездой отечественного шоу-бизнеса. По крайней мере, такое впечатление складывается у поклонников Примадонны, которые следят за ее жизнью на страницах самой певицы и ее нынешнего мужа Максима Галкина в соцсетях.

В одном из интервью Максим Галкин признался, что первый раз увидел певицу, когда ему было три года. Она приезжала с концертами в ГДР, где служил отец ее будущего мужа. Настоящее знакомство произошло, когда Максиму исполнилось 25 лет и он уже был известен. Потом он узнал певицу поближе, влюбился без памяти, в 2011 году они поженились, а спустя два года в их семье появились дети — Гарри и Лиза Галкины.

Максим активно ведет свою страницу в Instagram и рассказывает поклонникам подробности семейной жизни. На большинстве кадров Алла Пугачева выглядит, если не моложе, то как минимум не намного старше мужа, хотя разница в возрасте у них — 27 лет. В нашей галерее — самые показательные снимки.