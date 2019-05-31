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Как Галкин «фотошопит» Пугачеву 

Рамблер 28 минут назад
Казалось, Алла Пугачева была в нашей стране всегда, но годы как будто не властны над главной звездой отечественного шоу-бизнеса. По крайней мере, такое впечатление складывается у поклонников Примадонны, которые следят за ее жизнью на страницах самой певицы и ее нынешнего мужа Максима Галкина в соцсетях.
В одном из интервью Максим Галкин признался, что первый раз увидел певицу, когда ему было три года. Она приезжала с концертами в ГДР, где служил отец ее будущего мужа. Настоящее знакомство произошло, когда Максиму исполнилось 25 лет и он уже был известен. Потом он узнал певицу поближе, влюбился без памяти, в 2011 году они поженились, а спустя два года в их семье появились дети — Гарри и Лиза Галкины.
Максим активно ведет свою страницу в Instagram и рассказывает поклонникам подробности семейной жизни. На большинстве кадров Алла Пугачева выглядит, если не моложе, то как минимум не намного старше мужа, хотя разница в возрасте у них — 27 лет. В нашей галерее — самые показательные снимки.
Женский форум
Звёзды , Фото , Максим Галкин , Алла Пугачева
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