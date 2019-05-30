Поклонники оценили молодежный стиль 71-летней Ротару

Фотографию в социальной сети опубликовал сын певицы Руслан Евдокименко.

Народная артистка СССР София Ротару отдыхает с семьей в Великобритании. Сын певицы Руслан Евдокименко опубликовал в Instagram фото знаменитой матери, которая позирует в необычном для себя образе — современном и даже молодежном. Опираясь на один из символов Британии — красную телефонную будку, София Михайловна позирует в джинсах, кроссовках, тельняшке и стильном жакете.

@rusevdokimenko

София Ротару раньше рассказывала, что подбирать образы ей помогают невестка Светлана и внучка Соня. Поклонники певицы не раз отмечали, что она выглядит намного моложе своих лет, сохранив природную красоту.

Не остались в стороне почитатели ее таланта и в этот раз. «Руслан у вас самая шикарная и лучшая мама в мире берегите ее София Михайловна потрясная красотка», «красота неописуемоя», «Как ни крути — София Михайловна самая стильная и модная женщина», «вы прекрасны, — последовали комплименты (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).