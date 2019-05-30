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Поклонники оценили молодежный стиль 71-летней Ротару 

Passion.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Фотографию в социальной сети опубликовал сын певицы Руслан Евдокименко.
Народная артистка СССР София Ротару отдыхает с семьей в Великобритании. Сын певицы Руслан Евдокименко опубликовал в Instagram фото знаменитой матери, которая позирует в необычном для себя образе — современном и даже молодежном. Опираясь на один из символов Британии — красную телефонную будку, София Михайловна позирует в джинсах, кроссовках, тельняшке и стильном жакете.
@rusevdokimenko
София Ротару раньше рассказывала, что подбирать образы ей помогают невестка Светлана и внучка Соня. Поклонники певицы не раз отмечали, что она выглядит намного моложе своих лет, сохранив природную красоту.
Не остались в стороне почитатели ее таланта и в этот раз. «Руслан у вас самая шикарная и лучшая мама в мире берегите ее София Михайловна потрясная красотка», «красота неописуемоя», «Как ни крути — София Михайловна самая стильная и модная женщина», «вы прекрасны, — последовали комплименты (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
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Звёзды , София Ротару
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