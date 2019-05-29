«Люба никогда не эскортила»: Аксенову защитил муж

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Бизнесмен купил ужин с актрисой за миллион рублей 

Рамблер 3 часа назад
Звезда сериала "Мажор" оказалась втянутой в громкий скандал. Известный московский предприниматель Николай Рыбочкин пригласил актрису Любовь Аксенову на ужин и заплатил за это миллион рублей. Однако актриса так и не появилась.
Бизнесмену нужно было появиться на важном мероприятии со спутницей, он посчитал, что идеальной парой для него станет 29-летняя Любовь Аксенова, и обратился за помощью в "специальное агентство". Менеджер выставил счет — 15 тысяч долларов, что в составляет примерно миллион рублей. Деньги Рыбочкин отдал и приготовился ждать, но так и не дождался. Позже он обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции связались с мужем актрисы, известным продюсером Павлом Аксеновым.
«Люба никогда не эскортила, не эскортит и эскортить не будет. Тем более за миллион», — цитируют Павла Аксенова "Стархит" и другие издания.
Звёзды , Видео , Любовь Аксенова , Павел Аксенов , МВД , StarHit
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