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На могиле Началовой мироточит крест 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники кладбища, где похоронена певица Юлия Началова, рассказали о том, что дубовый крест на могиле артистки замироточил.
Как сообщает портал "Дни.ру", на кресте якобы появились маслянистые благоухающие капли. По мнению поклонников певицы, это доказательство того, что Юлия была святой, другие уверены, что душа Началовой просит ее не тревожить.
Скептически настроенные очевидцы решили, что смола выступила на дереве под лучами майского солнца. Теперь капли с креста отправят на экспертизу в химическую лабораторию. Пока что к могиле продолжается паломничество: сюда ведут детей и больных, поклонники Юлии Началовой продолжают "заряжать" воду и крема на месте ее захоронения.
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