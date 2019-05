Кто есть кто: настоящие имена звезд

Wday.ru собрал список российских и голливудских знаменитостей, которые сменили имя и фамилию ради того, чтобы отличаться от всех остальных.

Многие психологи уверяют, что имя влияет не только на характер, но и на судьбу человека. Не зря в древности сложилось до сих пор актуальное выражение «Как корабль назовешь, так он и поплывет».

Вот и некоторые знаменитости, прежде чем прославиться, придумали себе псевдонимы. Например, знаете ли вы, что Деми Мур на самом деле зовут Деметрия Гайнес, Ани Лорак — Каролина Куек, Натали Портман — Натали Хершлаг? И это далеко не полный список…

Мы узнали, чем вдохновлялись или у кого позаимствовали артисты новые имена и фамилии и что из этого вышло.

Деми Мур — Деметрия Джин Гайнес

Нет сомнений, что имя Деми Мур звучит куда лучше, чем Деметрия Джин Гайнес. Хотя сначала актриса так не считала. Псевдоним она себе не придумала, он сложился сам до того, как она стала знаменитой.

Мало кто знает, что Деметрия (сокращенно — Деми) до Брюса Уиллиса была замужем за малоизвестным актером Фредди Муром . Они прожили в браке всего четыре года, а когда развелись, больше не вспоминали друг друга. Сначала Деми хотела вернуть себе девичью фамилию, но продюсеры отговорили ее. И правильно сделали!

Дима Билан — Виктор Белан

@bilanofficial

Дима Билан в Кабардино-Балкарии, где прошло его в детсве, был Витей Беланом. Когда он решил стать певцом и переехал в Москву, то по настоянию продюсера Юрия Айзеншписа взял псевдоним. Молодой человек исправил букву «е» на «и» в первом слоге фамилии и взял более звучное имя. И хотя певец уже давно поменял паспорт, близкие иногда еще зовут его Витей.

Вин Дизель — Марк Винсент

Актер придумал себе псевдоним в 17 лет. Именно в этом возрасте он поступил в колледж Хантер на факультет английской словесности и начал писать сценарии. Затем он признался, что его имя Марк Винсент никогда ему не нравилось, оно казалось ему слишком интеллигентным и обычным. Словосочетание «Вин Дизель» пришло в голову случайно путем игры с буквами фамилии, полученной от рождения.

Леди Гага — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта

Псевдоним начинающей итальянской певице Стефани Джоанн Анджелине Джерманотте был необходим как никому другому. Уж очень длинное у нее имя. Словосочетание «Леди Гага» для нее придумал продюсер, взяв производное от песни группы Queen «Radio Ga-Ga». Почему он выбрал именно эту группу и эту песню, объясняется просто: будущая звезда копировала движения и гримасы Фредди Меркьюри.

Николас Кейдж — Николас Ким Коппола

Николас решил поменять фамилию в начале своей актерской карьеры, чтобы никто не знал о его родстве с известным режиссером Френсисом Фордом Копполой. В итоге актер позаимствовал фамилию у двух своих кумиров: композитора Джона Кейджа и героя американских комиксов Люка Кейджа. Оба, как мы можем видеть, носили фамилию Кейдж, а будущий лауреат «Оскара» увидел в этом хороший знак.

Ани Лорак — Каролина Куек

@anilorak

Псевдоним произошел от ее имени Каролина, написанного наоборот. Говорят, случилось это в марте 1995 года, когда певица приехала на российскую телевизионную программу «Утренняя звезда». Девушка собиралась выступать под своим именем, но в программе уже была заявлена российская певица Каролина. Чтобы выйти из сложившегося положения, продюсер Юрий Фалеса и предложил подопечной выступить под псевдонимом Ани Лорак.

Натали Портман — Натали Хершлаг

В 13 лет отличница, активистка и спортсменка Натали согласилась сняться в фильме «Леон». Но родители и некоторые родственники были против того, чтобы юная девочка пошла в мир шоу-бизнеса. Некоторые даже посчитали, что она опозорит семью Хершлаг. В итоге будущая звезда, недолго думая, взяла фамилию своей бабушки, а потом так и оставила ее.

Кэти Перри — Кэтерин Элизабет Хадсон

У Кети Перри с псевдонимом все просто. Она сократила свое имя, чтобы его было проще запомнить, а также взяла девичью фамилию матери, потому что в Голливуде уже есть одна Хадсон (актриса Кейт Хадсон ).

Вера Брежнева — Вера Галушко

@ververa

В группу «ВИА Гра» солистку взяли под фамилией Галушко, довольно распространенной на Украине. Но продюсер группы Дмитрий Костюк , узнав, что Вера является землячкой генерального секретаря КПСС Леонида Ильича Брежнева , предложил ей взять такой псевдоним.

Лана Дель Рей — Элизабет Грант

Лана Дель Рей — одна из немногих знаменитостей, не скрывающих свое настоящие имя и историю создания псевдонима. Певица решила избавиться от настоящего имени, потому что считала его неподходящим для образа в стиле ретро. Имя Лана она позаимствовала у своей любимой исполнительницы Ланы Тернер , а фамилию Дель Рей — у первой пришедшей в голову марки автомобиля Ford Del Rey.

Мэрилин Мэнсон — Брайан Хью Уорнер

Артист выбрал непростой сценический образ, поэтому имя и фамилия должны были ему соответствовать. Брайан Хью Уорнер, по его мнению, звучало слишком обычно. Долго перебирая великих персонажей нашего времени, он остановил свой выбор на артистке Мэрилин Монро и… маньяке Чарльзе Мэнсоне. У первой он одолжил имя, у второго фамилию.

Тутта Ларсен — Татьяна Романова

Девушка с распространенным именем Татьяна и обычной фамилией Романова, начав работать телеведущей, придумала себе яркий псевдоним сама. Вдохновением для нее стали воспоминания из детства. Тута Ларсен «родилась» от имен двух персонажей из сказки шведского писателя Яна Улофа Экхольм «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др.» — лисенка Людвига Ларсена и молодой курочки Тутты Карлсон.

Кармен Электра — Тара Лей Патрик

Псевдоним начинающей певице с незвучным именем Тара Лей Патрик придумал случайно познакомившийся с ней музыкант и продюсер Принс. Он решил, что девушка очень похожа на героиню Кармен из одноименной новеллы Проспера Мериме и на древнегреческую богиню Электру. Таре это словосочетание очень понравилось, и с тех пор она представлялась только как Кармен Электра. Однажды она призналась, что если бы не сменила имя, то вряд ли бы добилась популярности.

Брюс Уиллис — Уолтер Брюс Бруно Уиллис

Экс-супруга Деми Мур на самом деле зовут Уолтер. Но продюсеры посчитали это имя слишком романтичным, совершенно не подходящим для брутального и мужественного актера.

Катя Лель — Екатерина Чупринина

@katyalelofficial

Певица решила взять псевдоним в 2000 году, когда начала карьеру в шоу-бизнесе. Она хотела, чтобы имя звучало нежно, мягко и приятно. Все началось с буквы «Л» с мягким знаком, которая сама по себе возникла в голове, а затем появилось и слово «Лель». Именно так звали пастушка из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка», свирель которого приносила людям радость. Самое интересное то, что псевдоним так нравился Кате, что несколько лет назад она поменяла в паспорте фамилию Чупринина на Лель.

Чак Норриc — Карлос Рэй Норрис

Прозвище Чак тогда еще Карлос получил, когда попал в армию в военно-воздушные силы. Почему его стали так называть, он уже и не помнит. Но имя настолько к нему прикрепилось, что будущий актер и сам стал представляться Чаком.

Маша Распутина — Алла Агеева

Взять псевдоним будущей звезде посоветовал ее первый супруг Владимир Ермаков . Подумав, певица остановила свой выбор на имени Маша — одном из красивейших, по ее мнению, традиционных русских имен. А фамилия Распутина показалась певице подходящей для провокационного образа. К тому же ее привлек тот факт, что она связана с легендарным Григорием Распутиным

Лев Лещенко — Лев Лещев

На самом деле фамилия певца звучала короче: Лещев. Но, видимо, в начале карьеры для него была важна полная аналогия с фамилией популярного некогда эстрадного певца Петра Лещенко . Да и звучит Лев Лещенко куда звучнее, чем Лев Лещев.

Елка — Елизавета Иванцив

@elkasinger

Певице псевдоним придумывать не пришлось. Еще в детстве во дворе ее дразнили Елкой. Почему именно так, она уже не помнит. Но кличка прилепилась и стала именем. Даже родная мама называет ее Елочка.

Элтон Джон — Рэджинальд Кеннет Дуайт

Певец сам пробивался в мир шоу-бизнеса и сам же придумал себе псевдоним, понимая, что его настоящее имя труднопроизносимо. Элтон Джон — это слияние имени и фамилии двух его кумиров, джазового музыканта Элтона Дина и блюзового исполнителя Джона Болдри.

Валерия — Алла Перфильева

Псевдоним певице придумал ее бывший продюсер и муж Александр Шульгин . Когда солистка приступила к работе над первым англоязычным альбомом, возникла проблема: имя Алла звучало для европейских слушателей не иначе, как слово «Аллах». Потому и решили взять псевдоним Валерия. Именно так мама хотела назвать певицу при рождении, но затем передумала. К тому же исполнительниц с этим именем в российском шоу-бизнесе не было, а вот Алла (Пугачева) уже была.

Анжелика Варум — Мария Варум

Варум — настоящая фамилия певицы, а вот имя она поменяла. Имя Мария казалось ей слишком распространенным, а вот Анжелики в россисйком шоу-бизнесе еще не было. Некоторые говорят, что будущая звезда при выборе псевдонима вдохновлялась любимым фильмом «Анжелика — маркиза ангелов».

Софи Лорен — София Виллани Чиколоне

Первоначально актриса снималась под псевдонимом София Ладзаро, ее настоящая фамилия казалась ей слишком провинциальной. Позже по настоянию своего мужа кинопродюссера Карло Понти стала Лорен (так назывались его любимые сигары).

Александр Малинин — Александр Выгузов

В школе певца знали как Александра Выгузова. Но позже солист вернул родовую фамилию семьи, которую изменил еще его прадед. «Мои родители — простые люди, — объясняет певец. — Но прадед по линии мамы после революции был вынужден поменять фамилию Малинин на Малинов и бежать из столицы в провинцию. После развода родителей я взял фамилию мамы — Малинов, а когда в стране начались перемены, решил вернуть настоящую фамилию моего прадеда — Малинин».

Марина Александрова — Марина Пупенина

@mar_alexandrova

Настоящая фамилия актрисы, доставшаяся ей в наследство от родителей, — Пупенина. Как только девушка попала в шоу-бизнес, по настоянию продюсеров стала Александровой. Говорят, что выбор именно этой фамилии она сделала лишь потому, что Александр и Александра — ее любимые мужское и женское имя.

Шакира — Изабель Мебарак Риполл

Одни утверждают, что Шакира — это псевдоним, другие — что это настоящее имя певицы, и в паспорте у нее написано Шакира Изабель Мебарак Риполл. Сама знаменитость отмалчивается или всегда говорит по-разному. Однако представляется исполнительница только как Шакира. Кстати, это слово с языка хинди переводится как «Богиня света».

Григорий Лепс — Григорий Лепсверидзе

По словам Григория, его путь к успеху был долгим. Москва далеко не сразу приняла его неординарный голос. Естественно, фамилию для псевдонима пришлось сократить, иначе ни один поклонник не смог бы ее не то что запомнить, но даже выговорить с первого раза.

Лада Дэнс — Лада Волкова

Фамилия Волкова казалась начинающей певице Ладе уж очень обычной. Чтобы отличаться от других артисток, она придумала себе оригинальную фамилию на английский манер — Дэнс (переводится как «танцы»). Этот псевдоним она старалась оправдывать и все свои выступления сопровождала танцевальными номерами.

Наташа Королева — Наталья Порывай

В 1990 году, когда началось счастливое для Наташи в творческом, да и личном плане сотрудничество с композитором Игорем Николаевым , тот предложил ей взять сценический псевдоним Наташа Королева. Фамилия Порывай гораздо менее звучная, и ее труднее запомнить. Почему Королева? Наверное, потому, что для влюбленного Игоря она была королевой.

Паулина Андреева — Екатерина Андреева

@_paulina_andreeva_

Актрису и подругу Федора Бондарчука на самом деле зовут не Паулина, а Екатерина. Но, поступив в театральное училище, она решила взять яркий псевдоним, чтобы выделяться на фоне других студентов.

Оззи Осборн — Джон Майкл Осборн

Загадочный музыкант никогда не ассоциировал себя с Джоном. Он считал, что имя, данное ему при рождении, слишком распространеное, а значит, обычное. Тогда Осборн прозвал себя Оззи. Считается, что вдохновлялся он названием любимой книги «Волшебник Страны Оз».

Пинк — Алисия Бет Мур

Прозвище Пинк (переводится как «розовая») певица получила еще в детстве. Так ее называли друзья из-за того, что она краснела, когда смущалась. Правда, не так давно артистка сделала громкое заявление, что отказывается от псевдонима и сольной карьеры. Знаменитость решила объединиться с вокалистом группы City and Colour Далласом Грином и создать с ним группу You + Me, а называть себя просила настоящим именем — Алиша Мур.

Александр Маршал — Александр Миньков

По паспорту экс-солист группы «Парк Горького» — Александр Миньков. Но друзья в военном училище называли его Маршал, в том числе и потому, что он был самым высоким и в строю стоял первым. Это прозвище певец и сделал своим псевдонимом.

Аркадий Укупник — Аркадий Окупник

Фамилия родителей певца — Окупник. Аркадий посчитал, что первую букву лучше заменить. Путем подбора остановился на букве «у»: ему больше понравилось, как звучит фамилия в этом варианте.

Татьяна Кравченко — Татьяна Яковлева

Как рассказывает всенародно известная сватья, сменить фамилию ей посоветовал актер Олег Янковский , когда она пришла в театр «Ленком». Янковский сказал, что артисток с фамилией Яковлева в Москве и так много, и тогда Татьяна взяла фамилию бабушки.

Ирина Аллегрова — Инесса Климчук

Ирина когда-то была Инессой, но сменила имя на более простое. А фамилию унаследовала от отца. Причем для него это тоже был псевдоним, который он вписал в паспорт. Александр Саркисов, отец певицы, в юные годы выступал в цирке, где его называли Аллегрис (в переводе — «резвый»). Позже, став артистом оперетты, взял себе звучный псевдоним Аллегров.