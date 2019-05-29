Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рапунцель поделилась с подписчиками откровенным портретом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
22-летняя звезда "Дома-2" Алена Рапунцель поделилась откровенным портретом.
22-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель родила первенца всего четыре месяца назад, однако фолловеры очень требовательно настроены по отношению к ее фигуре — когда Алена показала у себя на странице месяц назад фото в обтягивающих белых брюках, она столкнулась с волной критики по отношению к своей неспортивной фигуре.
Однако Алену это не смущает: на этот раз она позирует у себя на страничке в пляжном наряде, прикрыв роскошными волосами возможные особенности тела после родов.
@alenatoffi_official
Девочки, если честно, то не мучила я себя диетами, не ходила в спортзал и не ела всякие таблетки. Ем я 3 раза в день и все, что захочу. Мало сижу и лежу. Активность, активность и еще раз активность. Коляску в руки и вперед. Много пью жидкости — особенно воду,
— раскрыла Рапунцель секрет своего похудения.
Сейчас Алена Рапунцель в одиночку воспитывает сына Богдана от другого участника «Дома-2» Ильи Яббарова.
Сестра Алены Ольга Рапунцель тоже растит маленького ребенка — дочь Василису. Однако, в отличие от Богдана, маленькая Василиса делает первые шаги и узнает мир прямо на телепроекте.
WMJ.ru: последние новости
«Люба никогда не эскортила, тем более за миллион»: звезда «Мажора» Аксенова оказалась в центре пикантного скандала Пластический хирург показала фото до и после подтяжки лица экс-звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь Что думает мама? 17-летний сын Наташи Королевой закрутил роман со взрослой моделью
Женский форум
Звёзды , Илья Яббаров , Ольга Рапунцель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как замаскировать полные руки и выглядеть стройнее1
Девушки во всем мире нашли одинаковые родинки4
Как избавиться от прыщей без вреда для здоровья
«Я паникер»: как спастись от истеричных коллег
Отгуляли в столовке: 14 свадебных фото из нулевых18
Видео
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
00:19
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита
Красота
00:59
«Люба никогда не эскортила»: Аксенову защитил муж
Звёзды
00:21
Лошадь укусила актрису за грудь
Звёзды
03:43
Кулинарные мифы, в которые до сих пор верят
Еда Дом и сад
06:18
Российские звезды, взявшие детей из детдомов
Дети Звёзды
10:03
Какие продукты покупают только богатые люди
Еда
00:16
Во время ЕГЭ за детьми следили в туалетах
Дети
04:07
Знаменитые российские мужчины, сделавшие пластику
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение