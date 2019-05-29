Рапунцель поделилась с подписчиками откровенным портретом

22-летняя звезда "Дома-2" Алена Рапунцель поделилась откровенным портретом.

22-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель родила первенца всего четыре месяца назад, однако фолловеры очень требовательно настроены по отношению к ее фигуре — когда Алена показала у себя на странице месяц назад фото в обтягивающих белых брюках, она столкнулась с волной критики по отношению к своей неспортивной фигуре.

Однако Алену это не смущает: на этот раз она позирует у себя на страничке в пляжном наряде, прикрыв роскошными волосами возможные особенности тела после родов.

@alenatoffi_official

Девочки, если честно, то не мучила я себя диетами, не ходила в спортзал и не ела всякие таблетки. Ем я 3 раза в день и все, что захочу. Мало сижу и лежу. Активность, активность и еще раз активность. Коляску в руки и вперед. Много пью жидкости — особенно воду,

— раскрыла Рапунцель секрет своего похудения.

Сейчас Алена Рапунцель в одиночку воспитывает сына Богдана от другого участника «Дома-2» Ильи Яббарова