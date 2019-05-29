Звезды секс-индустрии, сыгравшие роль в политической жизни

Тайными агентами могут быть не только мужчины в костюмах. И девушки, о которых мы хотим рассказать, в очередной раз это подтверждают.

Кристин Килер

Красавицу Кристин Килер часто сравнивают с Матой Хари. Правда, она, в отличие от своей предшественницы, смогла избежать наказания за опрометчивое поведение и свой предполагаемый шпионаж. И это при том что девушка стала причиной крупного политического скандала, назревшего в Великобритании в 60-х годах и получившего название «Дело Профьюмо». Впрочем, давайте по порядку.

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Началось все в 1957 году, когда Кристин Килер переехала из небольшого провинциального городка в Лондон. Девушка мечтала построить карьеру модели, но пока что ей удавалось лишь танцевать топлес в местном кабаре. Однажды именно в нем Кристин познакомилась Стивеном Уордом — врачом-остеопатом, вертевшимся в кругах богатых и знаменитых в людей, в том числе политиков.

Кроме остеопатии Уорд также рисовал картины, а в свободное время развивал свое эскорт-агентство. Мужчина предоставлял своим влиятельным знакомым «девушек на вечер», за что получал щедрое вознаграждение. Вскоре одной из его сотрудниц стала Кристин Килер.

Кристин могла бы так и остаться одной из тысяч проституток, если бы в один момент не закрутила интрижки с советским шпионом Евгением Ивановым и военным министром Британии Джоном Профьюмо. Ситуация стала достоянием общественности, когда еще один воздыхатель девушки выследил ее в доме Уорда и принялся его расстреливать. В ходе расследования этого дела полиция выявила связи между Кристин, Ивановым и Профьюмо.

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Все вокруг были уверены, что девушка выведывала у министра политические секреты и передавала информацию советскому шпиону. Однако доказать виновность Килер так и не удалось. В результате британская модель отделалась девятью месяцами тюрьмы за «обман правосудия», а после того как вышла на свободу, издала четыре автобиографии, снялась в эротическом фотопроекте и стала настоящей знаменитостью.

Правда, слава Кристин длилась не долго. Когда о ней все забыли, она снова вернулась к проституции, родила двух детей от двух разных мужчин и в декабре 2017 года скончалась от хронической обструктивной болезни легких.

Чиччолина

Чиччолина (настоящее имя Анна Илона Шталлер) — первая звезда жесткого порно, которой удалось стать депутатом парламента. Родилась девушка в Будапеште в семье сотрудника МВД Венгрии и акушерки. С раннего возраста Анна работала моделью, но в 18 лет стала осведомителем местной разведки. В задачи Чиччолины входило предоставление информации об американских дипломатах, которые останавливались в отеле «Интерконтиненталь», где она работала горничной под прикрытием.

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Девушка исправно выполняла свои обязанности, поэтому со временем сотрудники венгерской разведки помогли ей безопасно эмигрировать в Италию. Там она познакомилась со своим будущим супругом — порнорежиссером Риккардо Скикки. Первый фильм категории 18+ с Чиччолиной в главной роли вышел в 1983 году. Это было жесткое порно с элементами анального секса, двойного проникновения, уро— и копрофагии.

Несмотря на столько откровенное поведение, в 1985 году Анна вступила в Радикальную партию, а уже в 1987 году стала депутатом нижней палаты парламента. Чиччолина выступала за отмену научных экспериментов и предоставление людям сексуального образования. Но многие были уверены, что все это время девушка соблазняла членов парламента и добывала у них необходимые сведения для дальнейшей передачи в разведку Венгрии.

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Подтвердить эти подозрения не удалось, поэтому Чиччолина продолжила заниматься и политической деятельностью, и строить карьеру в порноиндустрии. В 1991 году секс-звезда основала «Партию любви» и вместе с ней выступала за отмену цензуры и сексуальную свободу.

Мэри Кэри

Мэри Кэри — известная порноактриса, которая только в период с 2002 по 2011 год успела принять участие в 111 «фильмах для взрослых». Однако в 2003 году красотка внезапно подалась в политику и выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии.

Ее предвыборная программа была максимально простой — ввести налог на силиконовую грудь и легализовать однополые браки. А еще Мэри требовала установить камеры в кабинетах всех губернаторов и сделать специальный сайт, где в режиме онлайн можно было бы наблюдать за происходящим. Как вы уже поняли, последователей у Мэри Кэри было не так уж много. Разве что ее самые преданные поклонники.

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На первый взгляд может показаться, что это невинная шалость взбалмошной девчонки, но на самом деле роль Мэри в этом политическом процессе была куда важнее. Можно сказать, что именно благодаря ей Арнольд Шварценеггер победил в предвыборной гонке. Ведь кто будет голосовать за порнозвезду, которую волнуют однополые браки и камеры в кабинетах. На ее фоне голливудский актер выглядел более серьезным и перспективным кандидатом.

Хоть по факту шпионкой Мэри и не была, тем не менее «работала под прикрытием». В политике это называется «технический соперник реального претендента на победу». И главное, что после своего проигрыша порноактриса ничего не потеряла — ее популярность только увеличилась.

Мата Хари

Мата Хари — одна из самых известных шпионок в истории человечества, и в целом особа очень загадочная. Вокруг девушки всегда ходило множество слухов, а она только «подливала масла в огонь», сочиняя о себе мистические истории. К примеру, Мата уверяла окружающих, что она — индийская принцесса и выросла в буддийском монастыре.

На самом же деле Маргарета Гертруда Зелле (настоящее имя Маты Хари) была подданной Нидерландов, а во время Первой мировой войны занималась шпионажем в пользу Германии.

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Но изначально Мата прославилась благодаря своим восточным танцам, которые чем-то напоминали современный стриптиз. Под конец выступления девушка оставалась на сцене практически без одежды, усыпанная лепестками роз. У танцовщицы был довольно узкий круг почитателей, ведь тогдашняя публика еще не была знакома с подобным видом искусства. Однако карьера девушки стремительно шла в гору, пока она не совершила роковую ошибку.

Мата Хари стала двойным шпионом и начала работать сразу на две страны — Германию и Францию. Когда французы узнали об этом, приказали расстрелять девушку. Стоит отметить, что она далеко не единственный двойной агент, чьи судьбы завершились подобным образом.