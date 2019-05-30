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В Сети раскритиковали Королеву за прозрачное мини-платье 

Passion.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: @koroleva__star
В смелом наряде певица пришла на программу «Вечерний Ургант».
Наташа Королева стала очередной участницей юмористического шоу Ивана Урганта. Для съемок в программе артистка выбрала короткое полупрозрачное платье нежно-розового оттенка и оригинальные туфли в тон наряду.
Поклонники Королевой отметили, что ее аппетитные формы, как всегда, притягательны, ноги стройны, а сама певица выглядит шикарно. «Наташа вы все лучше и лучше! Это незаконно!»,
@koroleva__star
«Какая красотка, просто невероятно! И платье просто огонь»,
«Аххх какая женщина, какая женщина», — похвалили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Но нашлись и те, кто придрался как раз-таки к неприкрытым ножкам артистки. Они не дали покоя доброй половине подписчиков Королевой. «Какие туфли красивые! А коленки уже не очень»,
«Говорят возраст выдает шея, по-моему колени, ноги вообщем», — раскритиковали певицу.
«Натали, ты красавица! Но… ножки пора прятать под макси. Без обид, рано или поздно это ждет всех», — написала подписчица преклонного возраста.
Отметим, что 31 мая Наташе Королевой исполнится 46 лет. И для своего возраста она выглядит великолепно — следит за питанием, занимается спортом. Она признавалась, что старается выглядеть привлекательно в первую очередь для мужа. К тому же у Королевой в честь дня рождения пройдет концерт в театре Надежды Бабкиной, к нему она тоже тщательно готовится.
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Женский форум
Звёзды , Иван Ургант , Наташа Королева
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