В Сети раскритиковали Королеву за прозрачное мини-платье

В смелом наряде певица пришла на программу «Вечерний Ургант».

Наташа Королева стала очередной участницей юмористического шоу Ивана Урганта . Для съемок в программе артистка выбрала короткое полупрозрачное платье нежно-розового оттенка и оригинальные туфли в тон наряду.

Поклонники Королевой отметили, что ее аппетитные формы, как всегда, притягательны, ноги стройны, а сама певица выглядит шикарно. «Наташа вы все лучше и лучше! Это незаконно!»,

@koroleva__star

«Какая красотка, просто невероятно! И платье просто огонь»,

«Аххх какая женщина, какая женщина», — похвалили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Но нашлись и те, кто придрался как раз-таки к неприкрытым ножкам артистки. Они не дали покоя доброй половине подписчиков Королевой. «Какие туфли красивые! А коленки уже не очень»,

«Говорят возраст выдает шея, по-моему колени, ноги вообщем», — раскритиковали певицу.

«Натали, ты красавица! Но… ножки пора прятать под макси. Без обид, рано или поздно это ждет всех», — написала подписчица преклонного возраста.

Отметим, что 31 мая Наташе Королевой исполнится 46 лет. И для своего возраста она выглядит великолепно — следит за питанием, занимается спортом. Она признавалась, что старается выглядеть привлекательно в первую очередь для мужа. К тому же у Королевой в честь дня рождения пройдет концерт в театре Надежды Бабкиной, к нему она тоже тщательно готовится.