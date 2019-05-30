Шпагат Волочковой внесли в Книгу рекордов России 

Об этом сообщила сама балерина в своем блоге.
«Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25»,
— гордится Анастасия Волочкова.
«Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся»,
— сообщила она.
@volochkova_art
Хейтерам балерина пожелала: «Исправьтесь и начните жить Красиво. Айда за мной в спортивный зал. Погоняем резиночкой? Тогда и на злобу, и ненависть времени не будет», — и акрыла комментарии.
Анастасия Волочкова также пообещала радовать подписчиков блога новыми шпагатами, но уже в новом статусе — экспоната Книги Рекордов России.