Я хочу вернуть все ваши вещи: Ольга Бузова обиделась на модный дом Balenciaga

Очередной выпуск авторского интернет-проекта Ксении Собчак вызвал волну негодования. А все потому, что она пренебрежительно высказалась в адрес Ольги Бузовой. В ходе передачи она пообщалась с представительницами «элиты», как они себя называют, и девушками-блогерами, которые не пользуются уважением в «высшем свете». Сам раздел людей на такие категории задел многих зрительниц, как и обсуждение «сливками общества» вопроса, имеют ли простые женщины право носить люксовые вещи. В качестве примера Собчак привела Бузову и даже заявила о том, что один известный дизайнер попросил передать, чтобы та перестала носить его куртку и отмечать бренд во многих своих постах. Ксения отметила, что сотрудники модного дома понимают, что Ольга располагает средствами и может позволить себе дорогие вещи, но они от такой рекламы не в восторге. Эмоциональная теледива и певица моментально отреагировала на выпад в свой адрес.

«Почти ни один выпуск Ксении Собчак, и многих других блогеров не обходится без обсуждения меня. Прекрасные девушки класса «люкс» обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes, и не засветились на последних страницах в отчетах со светских мероприятий в Tatler. Для меня всегда понятие «люкс» был и будет, в первую очередь ум, благородство, внутренняя наполненность и доброта, а не дешевые понты в стиле «есть у тебя сумка из последней коллекции Dior с эксклюзивным ремнем». Я работаю круглосуточно, и могу себе позволить, как пообедать в «Чайхоне», так и в шикарном ресторане, несмотря на цены! Я ношу вещи из Zara и Bershka, и не стесняюсь этого! Но также в моем гардеробе есть и вещи из «Модных домов». Люкс — это не те люди, которые вышли удачно замуж и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты, люкс — это намного больше!»

Бузова также уточнила, что не слышала, что мировые звезды смотрели на кого-то свысока только потому, что на человеке не брендовая, а масс-маркетовская вещь. Она уверена, что дизайнер, о котором говорила Ксения, это директор Balenciaga Демна Гвасалия. Ольга подчеркнула, что тот ведет себя неподобающим образом, что очень ее расстраивает. Также знаменитость вспомнила прошлое, дав понять, что ей хорошо знакомы материальные проблемы.

«Достойно ли это мужчины — за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги? Вопрос риторический! После Ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть все, что приобрела у Вас! БЕЗ ПРОБЛЕМ! Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 тысяч рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело! P. S. Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам, и были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом! Но это не значит, что меня можно было этим унижать».