Дакота посоветовала девушкам пересмотреть отношение к интимной жизни

Певица Рита Дакота в Instagram занялась половым воспитанием своих подписчиков. Звезда заявила, что ничего постыдного в секс-тренингах, как считают некоторые, нет. Исполнительница призналась, что сразу после родов врачи посоветовали ей идти на вумфит — это метод естественной нагрузки на мышцы влагалища без какого-либо оперативного вмешательства. Звезда призналась, что последовала этому совету и даже взяла с собой подружку.

Дакота отметила, что дома у нее целая полка с секс-игрушками. Она изучает тантру, даосские практики и тренирует «те самые мышцы» каждый день. По словам Риты Дакоты, в некоторых городах России ее друзья открыли сеть тренинг-центров. Как сказала певица, ее главная цель донести до девушек, что в этой методике нет ничего постыдного. Стыдно комплексовать и бояться общественного мнения. Как она уверяет, многим людям просто плевать на других и их здоровье.

@ritadakota

Певица отметила, что сейчас у нее нет партнёра. Как сказала исполнительница, если бы все люди занимались практиками, то ее откровенный пост не вызывал бы смущения и негодования.