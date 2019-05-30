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Стоцкая рассказала правду об отношениях с Киркоровым 

Instanews Media 1 час назад
Анастасия Стоцкая рассказала правду об отношениях с Киркоровым
Уже много лет поклонники Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова гадают о том, что же на самом деле связывало двух ярких представителей отечественного шоу-бизнеса. Практически никто не сомневается, что отношения двух звезд все же вышли за рамки рабочих, а остроты моменту добавляет тот факт, что сын Анастасии, Саша, похож как две капли воды на сына Филиппа, Мартина.
Анастасия все же решилась поделиться с поклонниками правдой, сделает она это уже совсем скоро: 1 июня в эфир телеканала НТВ выйдет новый выпуск шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Именно, Лере и расскажет Стоцкая о том, что же все-таки произошло между ней и поп-королем.
Пока же известно, что Анастасия призналась, что, в свое время, была сильно влюблена в Филиппа. Тогда ей казалось, что это взаимно. Также звезда призналась, что не отрицает сходства Саши и Мартина, более того, ее сын не всегда может отличить собственные фото от снимков наследника Киркорова.
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Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая , Лера Кудрявцева , НТВ
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