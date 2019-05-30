Доказано — отец: самые громкие ДНК-скандалы звезд

Порой для определения родства и возможных наследников приходится прибегать к генетической экспертизе. Мы нашли знаменитостей, которые не избежали этой процедуры.

Мария Шукшина

@shukshina_maria

Сын актрисы, Макар Касаткин, отказался признавать отцовство, когда его экс-подруга Фрейя Зильбер в 2017 году стала утверждать, что носит под сердцем его ребенка. Девушка утверждала это все более настойчиво, в том числе и в телеэфире, что в итоге привело к ДНК-тесту на отцовство, на котором настояла Мария.

«Вот и наконец-то все прояснилось, — писала Шукшина летом 2018-го в соцсетях. — Для всех друзей, недругов, и просто любопытствующих: только что мы получили результаты генетической экспертизы (ДНК)… Результат показал, что ребенок наш. И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы бы хотели, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье, но это только в том случае, если мама ребенка сама нам отдаст его. В нашей стране все права на стороне матери».

Александр Головин

Звезда сериала «Кадетство» угодил в скандал в начале этого года, когда 32-летняя экс-танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова подала на него в суд с требованием установить отцовство своей восьмимесячной дочери Оливии, чтобы в итоге заставить актера платить алименты. Добровольно сделать ДНК-тест Александр отказался, но, как ни странно, генетическая экспертиза все-таки была проведена. В феврале Светлана стала героиней программы «На самом деле», в которой и был произведен ДНК-тест: у девушки от актера осталась футболка, на которой якобы остались следы биоматериала Головина.

«Родство между Оливией и тем человеком, который носил эту футболку, исключено, — сообщил эксперт. — Примечательно, что эту вещь, по всей видимости, носила женщина. Поэтому нельзя сказать, является ли Александр отцом Оливии».

Все совсем запуталось, но в итоге через своего адвоката Головин сообщил, что готов добровольно пройти тест, и попросил маму девочки воздержаться от комментариев и походов на телешоу, чтобы не повредить ребенку. Правда, до тех пор, пока нет окончательных итогов ДНК-теста, точку в этой ситуации ставить рано.

Артем Терехов

В апреле этого года в ДНК-скандале оказался замешан еще один исполнитель из актерского состава сериала «Кадетство». В студию программы «На самом деле» обратилась некая Лилия Еремеева, которая утверждала, что девять лет назад после краткосрочного романа родила от актера сына, после чего отец ребенка перестал отвечать на ее звонки и удалился из всех соцсетей. Девушка потребовала подтверждения отцовства, а также подсчитала, что за годы, пока она воспитывала сына самостоятельно, Терехов должен заплатить ей 3 млн рублей. Актер подтвердил роман, но отказался считать мальчика своим сыном и согласился на генетическую экспертизу, причем выразил готовность пройти ее при свидетелях и перед камерами.

Евгений Осин

Внебрачная 14-летняя дочь Настя Годунова у звезды 80-х обнаружилась в конце 2017-го, когда его бывшая возлюбленная Елена поведала о том, что растит их ребенка. Певец встретился с ребенком и его матерью в эфире телешоу и решил пройти генетическую экспертизу, чтобы подтвердить факт отцовства.

«Девочку зовут Анастасией, — рассказывал Евгений журналу «СтарХит». — Генетическая экспертиза показала, что на 99% Настя — моя наследница. Я рад. Она талантливая — модель, телеведущая! Сейчас пришло понимание, что у меня две дочки. Правда, Агния, старшая, еще не знакома с Настенькой. Надеюсь, со временем это исправлю».

Впрочем, радость от обретения дочери была недолгой — испытывавший проблемы со здоровьем от злоупотребления алкоголем певец скончался от остановки сердца в ноябре 2018 года на 55 году жизни.

Муслим Магомаев

В случае с этим певцом нельзя утверждать, что он угодил в скандал — знаменитый певец ушел из жизни еще в 2008 году. При жизни Магомаев так и не признал своим сыном Андрея Каткова , на чем настаивала мама мальчика, Елена Каткова. Спустя 10 лет после смерти певца в мае 2018-го женщина обратилась на телевидение, чтобы доказать, что 27 лет назад она родила сына от певца, с которым, по ее словам, тогда состояла в отношениях. Однако результаты ДНК-экспертизы выявили обратное — эксперты установили, что настоящий отец Андрея — Владимир Катков , фотограф, чью фамилию он носит, и у которого также были отношения с Еленой. Женщина заявила, что результаты ДНК подменили, однако, когда ее слова решили проверить на детекторе лжи, полиграф показал, что Елена говорит неправду, утверждая, что вступала с Магомаевым в интимные отношения.

Спартак Мишулин

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Скандал вокруг имени известного советского актера обсуждался на протяжении почти всего прошлого года, ему было посвящено несколько выпусков шоу «Пусть говорят». Все началось в сентябре 2017-го, когда в интервью одному из изданий Тимур Еремеев сообщил, что является сыном Спартака Мишулина. Законная дочь Мишулина Карина возмутилась и подала в суд. Результаты первой ДНК-экспертизы были озвучены в шоу «Пусть говорят» — степень родства Тимура и Спартака Мишулина составила 99,9%. Однако Карина не успокоилась и тайно, в нарушение закона (забрав из китайского ресторана палочки, которыми ел Тимур), провела в США еще одну экспертизу, которая также определила родство Тимура и известного актера. В декабре 2018 года Карина и Тимур в эфире новогоднего выпуска «Пусть говорят» вроде бы примирились, но уже в феврале девушка заявила, что не верит в экспертизу ДНК и готова на эксгумацию тела Спартака Васильевича.

Андрей Лебедев

Звезда сериала «Глухарь» также сделал ДНК-тест на шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» — актер решил выяснить, является ли он отцом пятилетнего Тараса от некой Ольги из Воронежа. Они познакомились, когда актер приезжал в Воронеж с мастер-классом, завязался непродолжительный роман. А через несколько лет Ольга позвонила Андрею и сообщила, что растит их ребенка. 57-летний актер не стал отпираться и поселил девушку с сыном у себя. Однако через какое-то время Ольга сама стала сомневаться в том, что именно Андрей отец ее сына — в то же самое время у нее был роман с неким Александром, который забирал ее с роддома, а потом пропал. В итоге пара пришла на шоу Шепелева, который и огласил в конце программы результаты теста: звезда сериала «Глухарь» не отец мальчика, отцом оказался тот самый Александр, который бросил Ольгу.

Вадим Казаченко

11 декабря 2017 года стали известны результаты ДНК-теста на отцовство ребенка Ольги Мартыновой, бывшей жены певца. Экспертное заключение гласило: «Вероятность того, что Казаченко Вадим Геннадиевич действительно является биологическим отцом Казаченко Филиппа Вадимовича, по результатам настоящей экспертизы составляет не менее 99,99999998%». Вадим от ребенка не отказался и выразил желание его поддерживать материально, пообещав, что «сделает все возможное, чтобы Филипп рос здоровым и счастливым ребенком».

Впрочем, нынешняя супруга певца Ирина Аманти заявила, что говорить о воспитании ребенка отцом пока рано: «Пока ни о каком общении с ребенком речи идти не может. Но он вырастет, и, я знаю, Вадик найдет слова для него. Мне очень жалко этого мальчика, его в утробе уже продали всем СМИ».

Сальвадор Дали

Чтобы поставить точку в скандале, испанским властям в 2017 году по решению суда пришлось потревожить прах знаменитого художника, который умер в 1989 году на 86-м году жизни. Суд постановил провести эксгумацию тела Дали с целью получения ДНК для определения возможного отцовства. Причиной тому стала 58-летняя Пилар Абель, которая и обратилась в суд с просьбой провести тест. Женщина утверждала, что является дочерью Дали, о чем ей рассказала мать — дескать, у той был роман с художником за год до рождения Пилар. Если бы родственная связь подтвердилась, то дочь могла бы претендовать на часть наследства художника, которое он завещал Испании, однако результаты ДНК-теста оказались отрицательными.

Александр Абдулов

Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

Этой зимой в студии программы «На самом деле» появилась бывшая избранница прославленного актера Лариса Штейнман, которая заявила, что отцом ее 12-летней дочери Мари-Изабели на самом деле является Александр Абдулов. Женщина прошла проверку на детекторе лжи, также эксперты провели ДНК-тест. Возможность того, что именно Абдулов является отцом ребенка Ларисы, обсуждалась в течение всей программы, в конце которой огласили результаты проверки на полиграфе и теста на ДНК. Детектор уличил женщину во лжи, а результаты исследования показали, что генетический материал со свитера, который у Ларисы остался от Абдулова, и ее дочери не совпадают настолько, чтобы можно было говорить о родстве.

Эдди Мерфи

Актер и экс-солистка группы Spice Girls Мелани Браун начали встречаться в июне 2006-го, спустя всего два месяца, как Эдди развелся с женой Николь после семи лет брака. Он даже познакомил своих пятерых (на тот момент, сейчас у него уже их десять!) детей с семилетней дочкой Мелани Финикс от ее брака с танцором Джими Галзаром. Однако в декабре, когда стало о беременности певицы, Эдди объявил о разрыве отношений — он попросту не поверил, что ребенок от него, и потребовал провести ДНК-тест. А тест как раз и показал, что отец второй дочери Мел, которая родилась в апреле 2007-го, именно Эдди.

Актер развелся с актрисой Натальей Громушкиной зимой 2005 года, после четырех лет брака, а весной 2006-го у нее родился сын Гордей. Актриса утверждала, что ребенок от Домогарова, так как была беременна на момент развода, Александр сомневался в своем отцовстве. Спустя девять лет актер принял решение сделать тест ДНК, чтобы окончательно расставить все точки над i — результаты экспертизы показали, что Гордей не является сыном Домогарова.

В 2009 году актер закрутил роман с российской певицей Оксаной Григорьевой , чья беременность стала причиной того, что 54-летний на тот момент актер расстался с женой после 29 лет брака, в котором у них родилось семеро детей. 30 октября Мел стал отцом в восьмой раз — у Оксаны родилась дочь Люсия. Однако актер потребовал провести ДНК-тест, чтобы убедиться, что именно он был причиной рождения малыша. Тест оказался положительным и, хотя пара рассталась, Мел взял на себя финансовые обязательства по содержанию дочери.

Дележка наследства этого актера (11 млн рублей на нескольких счетах и домик в Тверской области) продолжается вот уже два года после его ухода из жизни в феврале 2017-го и пока далека от завершения. С 2010 года Петренко состоял в браке с журналисткой Азимой Абдумаминовой, у них родилась дочь Мелания. Но дочь от первого брака Полина оспаривает то, что именно Петренко отец Мелании — дескать, Азима подделала свидетельство о рождении. Плюс ко всему в эфире одного из ток-шоу появился некий Улукбек Сулейманов, который утверждает, что именно он отец Мелании, которую на самом деле зовут Алия. Азима все это отрицает, но при этом уклоняется от проведения ДНК-теста на родство между своей дочерью и Петренко… В общем, пока что вопрос о наследстве продолжает оставаться открытым, поскольку каждая сторона считает себя правой.

Сыну актрисы Дэмиану Херли уже 17 лет, и он носит фамилию матери, хотя по отцу он — Бинг. Все дело в том, что продюсер-миллионер Стивен Бинг в свое время решил, что Элизабет забеременела не от него, и пара рассталась. Во время беременности экс-бойфренд Херли Хью Грант активно ее поддерживал, что породило слухи о том, что отцом мальчика является именно он, но нет — тест ДНК подтвердил отцовство Бинга.

Актер ушел из жизни в 2014-м, но имя его в прошлом году с экранов ТВ звучало не раз. Правда, вспоминали не творчество — балерина Дарья Ганичева пыталась доказать, что она является внебрачной дочерью звезды. По ее словам, на имущество она не претендует, просто правда дороже. Но вот выяснить эту правду не получилось. ДНК-тест, результаты которого озвучили в рамках программы «Пусть говорят», проводился на родство между Дарьей и братом Бориса Химичева Леонидом. Вероятность того, что они родственники, составила 74 процента — по словам экспертов, этого недостаточно, чтобы подтвердить родство. После чего мать предполагаемой дочери актера тут же начала уверять Леонида в том, что у него с Борисом разные отцы (с чем он не согласился), от чего все еще больше запуталось, но тем не менее однозначного разрешения эта ситуация пока не получила.

Актер не хотел признавать собственное отцовство, когда его бывшая подруга, модель Саманта Берк, 22 сентября 2009 года родила дочь, и потребовал провести генетическую экспертизу. Результат теста показал, что биологическим отцом девочки является именно Джуд. После рождения малышки Саманта за 300 тысяч долларов продала журналу Hello права на публикацию фотографий ребенка.

Кайли Дженнер

Представительница звездного семейства Кардашьян-Дженнер сделала ДНК-тест на отцовство своей дочки Сторми по настоянию экс-бойфренда, рэпера Тайги, который утверждал, что именно он является отцом ребенка. Кайли сопротивлялась, однако в итоге уступила под напором бывшего возлюбленного, который учинил на эту тему настоящую бурю в соцсетях. В итоге они договорились провести генетическую экспертизу, чтобы окончательно закрыть вопрос с отцовством. Тест показал, что отцом ребенка является другой рэпер, Трэвис Скотт , с которым Кайли закрутила роман буквально через месяц после расставания с Тайгой.

Певец оказался замешан не в одном, а сразу в двух ДНК-скандалах. В феврале этого года два выпуска программы Андрея Малахова «Прямой эфир» были посвящены внебрачным дочерям известного певца. Сначала в студии появился сам Серов и Валентина Аришина, мать его 27-летней внебрачной дочери Алисы, которая не захотела приезжать в Россию и сдала анализы в США, где проживает в данное время. Результаты ДНК-теста подтвердили, что биологическим отцом Алисы является именно Серов, который тут же извинился перед дочерью за то, что решил вынести эту историю на публику. А спустя неделю в гостях у Андрея Малахова появилась Кристин Тилер и ее мама Надежда, которая еще год назад стала утверждать, что родила Кристин от Серова, на что певец реагировал довольно остро и даже называл свою предполагаемую дочь наркоманкой. Результаты исследования ДНК подтвердили отцовство Серова и в этом случае. Кристин же прошла медосмотр при телекамерах — анализы не выявили у нее никаких вредных пристрастий, после чего ее мама заявила, что не собирается прощать певцу публичных оскорблений дочери и подаст на него в суд за клевету.

20 лет назад актер загулял в Гонконге — во время проведения конкурса «Мисс Азия», в жюри которого заседал Джеки, у него завязался роман с победительницей Элейн У Цили. Актер даже на три месяца ушел из семьи, однако в итоге вернулся — уж очень у ревнивой Элейн оказался тяжелый характер. Правда, Элейн успела забеременеть, однако свое отцовство Джеки признал только после проведения ДНК-теста, что очень оскорбило его бывшую возлюбленную, которая запретила своей дочери видеться с отцом.