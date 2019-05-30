Жена Плющенко пожаловалась на слежку

По словам продюсера, над ее садом был обнаружен летающий дрон.

Супруга олимпийского чемпиона попросила преследователей оставить ее в покоен через инстаграм.

"Пожалуйста, не запускайте больше дроны над нашим домом. Вторгаться в личное пространство нашей семьи уже совсем неприлично с вашей стороны!" — написала женщина под постом.

@rudkovskayaofficial

Супруга Плющенко сказала также, что понимает любопытство, но если еще раз заметит летающие аппараты над своим домом — они будут сбиты.

Несмотря на негативный повод, Рудковская упомянула и о том, какие цветы растут в ее саду.

"Дома энергетика хорошая — позитив, доброта. Цветы не искусственные: пионы желтого цвета, шиповники, черемуха… А еще у нас тут разные виды сирени растут. И водопад мы сделали", — поделилась продюсер.

Завершила свой пост Рудковская приветом супругу. В настоящий момент он находится в Японии, выступает на шоу Fantasy on Ice.