Жена Плющенко пожаловалась на слежку 

Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская объявила о том, что за ее домом следят, передает "Советский спорт".
По словам продюсера, над ее садом был обнаружен летающий дрон.
Супруга олимпийского чемпиона попросила преследователей оставить ее в покоен через инстаграм.
"Пожалуйста, не запускайте больше дроны над нашим домом. Вторгаться в личное пространство нашей семьи уже совсем неприлично с вашей стороны!" — написала женщина под постом.
@rudkovskayaofficial
Супруга Плющенко сказала также, что понимает любопытство, но если еще раз заметит летающие аппараты над своим домом — они будут сбиты.
Несмотря на негативный повод, Рудковская упомянула и о том, какие цветы растут в ее саду.
"Дома энергетика хорошая — позитив, доброта. Цветы не искусственные: пионы желтого цвета, шиповники, черемуха… А еще у нас тут разные виды сирени растут. И водопад мы сделали", — поделилась продюсер.
Завершила свой пост Рудковская приветом супругу. В настоящий момент он находится в Японии, выступает на шоу Fantasy on Ice.