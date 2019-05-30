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Жена Плющенко пожаловалась на слежку 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: @rudkovskayaofficial
Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская объявила о том, что за ее домом следят, передает "Советский спорт".
По словам продюсера, над ее садом был обнаружен летающий дрон.
Супруга олимпийского чемпиона попросила преследователей оставить ее в покоен через инстаграм.
"Пожалуйста, не запускайте больше дроны над нашим домом. Вторгаться в личное пространство нашей семьи уже совсем неприлично с вашей стороны!" — написала женщина под постом.
@rudkovskayaofficial
Супруга Плющенко сказала также, что понимает любопытство, но если еще раз заметит летающие аппараты над своим домом — они будут сбиты.
Несмотря на негативный повод, Рудковская упомянула и о том, какие цветы растут в ее саду.
"Дома энергетика хорошая — позитив, доброта. Цветы не искусственные: пионы желтого цвета, шиповники, черемуха… А еще у нас тут разные виды сирени растут. И водопад мы сделали", — поделилась продюсер.
Завершила свой пост Рудковская приветом супругу. В настоящий момент он находится в Японии, выступает на шоу Fantasy on Ice.
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Звёзды , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Советский спорт
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