Зейналова порадовала фотографией с особенной дочерью

Мама и дочь радуются летним каникулам.

Телеведущая Светлана Зейналова , известная публике благодаря передаче «Доброе утро» и шоу «Голос. Дети», в конце мая прошлого года стала мамой во второй раз. Сейчас звезда воспитывает двух дочерей — старшую Александру и младшую Веронику. Обеих телеведущая очень любит и периодически рассказывает о них поклонникам в Instagram.

Несколько часов назад, например, Светлана решила показать в соцсети веселый снимок с Александрой. К сожалению, девочка имеет особенности в развитии (аутизм), но внимательная забота мамы помогает ребенку жить обычной жизнью.

"Держитесь, люди, скоро лето 😃😃😃. Мы с Александрой Алексеевной желаем ровного загара и стабильного дохода", — подписала кадр Светлана Зейналова.

@svetlanazey

«Красотки! Счастья вам мешок!», «Светлана, вы с дочей красавицы! Дочурке хорошего летнего отдыха! Любим вас😘😘👍😉👍🌼», «Светочка, с каникулами дочки!Ура!Лето!🏖🏖🏖», — откликнулись подписчики в комментариях.

К слову, недавно Светлана Зейналова делилась забавным видео с младшей дочкой о том, как девочка осваивала новый домашний вид транспорта. Малышке так понравился робот-пылесос, что она не отходила от него ни на шаг и, более того, каталась на нем.

А еще раньше звездная мама делилась милым видео Вероники с домашним питомцем. Малышка с интересом рассматривала собаку и заливисто смеялась. А в ответ золотистый ретривер решил показать ребенку свою любовь и преданность.

Напомним, что отцом маленькой Вероники является гражданский муж Светланы Дмитрий. До появления малышки телеведущая воспитывала только дочь Александру. Ребенок имеет особенности в развитии (аутизм), но Дмитрия это не смущает. Он даже успел стать для девочки вторым папой. Отцом Александры является бывший программный директор радио Maximum Алексей Глазатов, с которым Светлана развелась еще в 2012 году.