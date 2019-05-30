Шпагат Волочковой вошел в Книгу рекордов Гиннеса 

Балерина Анастасия Волочкова обладает уникальной способностью — она может сесть на шпагат в любое время и в любой обстановке. Теперь талант Анастасии Волочковой признан и Книгой рекордов Гиннеса России. Об это сообщила балерина на своей странице Instаgram.
@volochkova_art
"Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!" — уточнила в подписи к снимку Анастасия Волочкова.
Балерина закрыла возможность комментировать свои посты, но и для злопыхателей она нашла добрые слова:
"Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло оно проще дается. А вы исправьтесь и начните жить Красиво. "