Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лазарев скрывает тайную жену и мать дочери 

WMJ.ru + ещё 4 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
По данным, именно эта женщина родила певцу дочь.
Личная жизнь Сергея Лазарева обрастает все новыми подробностями. Несколько часов назад в Сети появилась информация о возрасте предполагаемой дочери певца. А сейчас же стало известно о тайной супруге артиста. По данным инсайдера Telegram-канала «Только никому», Лазарев скрывает от публики вот эту длинноволосую блондинку по имени Анна Белодедова.
WMJ.RU
По информации, в 2018-м артист искал себе новые апартаменты в Москве в районе Лужников. Тогда Сергею нужно было расширить жилплощадь из-за грядущего пополнения. Источник сообщает, что сначала в агенство обратился сам артист, а затем квартиру смотрела Анна, которую Лазарев представлял женой. На тот момент женщина была в положении.
Сам Сергей пока не комментирует появившуюся информацию. Напомним, что у Лазарева растет четырехлетний сын Никита, которого артист скрывал почти два с половиной года.
WMJ.ru: последние новости
«Крошкой величал в переписках ночных»: Рита Дакота рассказала об отношениях с женатым мужчиной «Люба никогда не эскортила, тем более за миллион»: звезда «Мажора» Аксенова оказалась в центре пикантного скандала Пластический хирург показала фото до и после подтяжки лица экс-звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь
Звёзды , Сергей Лазарев , WMJ.RU
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как носить фиолетовый после 40 и выглядеть молодо
Как менялась мода на размер женской груди
6 советов, как заставить кого угодно скучать по тебе
Как перестать есть вредную пищу
Российские звезды, невероятно похожие друг на друга16
Видео
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
04:47
В США спасли новорожденного размером с яблоко
Дети
00:19
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита
Красота
00:59
«Люба никогда не эскортила»: Аксенову защитил муж
Звёзды
00:21
Лошадь укусила актрису за грудь
Звёзды
03:43
Кулинарные мифы, в которые до сих пор верят
Еда Дом и сад
06:18
Российские звезды, взявшие детей из детдомов
Дети Звёзды
10:03
Какие продукты покупают только богатые люди
Еда
00:16
Во время ЕГЭ за детьми следили в туалетах
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение