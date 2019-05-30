Лазарев скрывает тайную жену и мать дочери

По данным, именно эта женщина родила певцу дочь.

Личная жизнь Сергея Лазарева обрастает все новыми подробностями. Несколько часов назад в Сети появилась информация о возрасте предполагаемой дочери певца. А сейчас же стало известно о тайной супруге артиста. По данным инсайдера Telegram-канала «Только никому», Лазарев скрывает от публики вот эту длинноволосую блондинку по имени Анна Белодедова.

WMJ.RU

По информации, в 2018-м артист искал себе новые апартаменты в Москве в районе Лужников. Тогда Сергею нужно было расширить жилплощадь из-за грядущего пополнения. Источник сообщает, что сначала в агенство обратился сам артист, а затем квартиру смотрела Анна, которую Лазарев представлял женой. На тот момент женщина была в положении.

Сам Сергей пока не комментирует появившуюся информацию. Напомним, что у Лазарева растет четырехлетний сын Никита, которого артист скрывал почти два с половиной года.