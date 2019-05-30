Кейт Миддлтон сама готовит мужу и детям

Не обратить внимание на идеальную фигуру утонченной Кейт Миддлтон сложно: герцогиня Кембриджская носит одежду, которая выгодно подчеркивает каждый сантиметр тела. И пока злопыхатели вздыхают, мол, легко оставаться в форме, когда на тебя работают десятки поваров и кухарок, дела в королевской семье обстоят совершенно иначе: Кейт сама готовит еду себе, мужу и детям.

Шеф-повар Кэролин Робб, которая провела больше двадцати лет в стенах Кенсингтонского замка, заявила, что Миддлтон часто появляется на кухне, чтобы лично создать маленькие кулинарные шедевры для своей любимой семьи.

«Кейт сейчас достаточно много готовит. Она ведь не всегда была королевской особой: жила в обычной семье и дома всегда готовила для себя. Я слышала, что Уильям любит проводить время со своей семьей, потому что они просто едят вместе за кухонным столом, как обычная семья», — отметила Кэролин Робб.

Издание Good housekeeping рассказывает, что именно готовит Кейт для мужа и детей. Ее рацион состоит исключительно из полезных продуктов, так как женщина предпочитает вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Большое количество овощей, фруктов и нежирного белка помогают ей и ее семье оставаться здоровыми и красивыми.

Сама Миддлтон подтвердила факт своей готовки на благотворительном гала-концерте в 2016 году: «Уильям должен мириться с моей стряпней большую часть времени», — сказала она шеф-поварам, а принц добавил: «Вот почему я такой худой».

Герцогиня придерживается принципов раздельного питания.

На завтрак Кейт делает смузи из зеленых овощей и черники, как, к слову, и Меган Маркл, напиток которой немного отличается составом входящих в него продуктов, однако все еще остается полезным и питательным.

Обед герцогини Кембриджской состоит из салатов и сезонных фруктов: раньше она часто ела арбузы, гаспачо, ягоды годжи, табулех и севиче. Кроме того, Кейт иногда и сама ходит за покупками в продуктовые магазины, за чем ее время от времени ловят внимательные паппарации. А вот на ужин Миддлтон часто подает свое коронное блюдо: жареную курицу.

«По вечерам она увлекается готовкой любимого ужина Уильяма — жареной курицы», — написала королевская корреспондентка Кэти Николл в профиле Vanity Fair. Принц Гарри до женитьбы на Меган Маркл также часто заглядывал на семейные ужины к брату, чтобы отдохнуть и попробовать кулинарные изыски его супруги.

Герцогиня также любит готовить карри, однако ее муж не фанат острой пищи, поэтому, очевидно, блюдо появляется на столе не настолько часто, как могло бы.

Традиционные индийские соусы, который также любит и умеет готовить Кейт Миддлтон, однажды стали отличным подарком на Рождество Королеве Елизавете II . Герцогиня приготовила пряные и острые чатни по рецепту любимой бабушки, которые так понравились монарху, что эта приправа появилась на столе и на следующий день.

Иногда по вечерам герцогиня позволяет себе выпить бокал белого вина. Но почему бы и нет — такую слабость идеальная в питании Кейт Миддлтон может себе позволить.