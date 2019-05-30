Певицу Анастасию едва не загрызла собака

Счастье звезды 90-х Анастасии, которая не так давно вышла замуж за певца Юлиана, длилось недолго. На днях артистка чудом осталась жива! На нее напала огромная собака. Спасать женщину пришлось столичным медикам. О жутком инциденте нашим корреспондентам рассказал супруг певицы Юлиан.

Певица Анастасия давно славится своей любовью к животным. В ее загородном доме всегда жили кошки и собаки. На днях у артистки появился новый питомец — огромный пес, которого звезда назвала Цезарем.

— Анастасия его взяла по доброте душевной, — рассказывает Юлиан. — Пса кто-то привязал к дереву и бросил. Собаку нашли волонтеры. Они знают, что Настя неравнодушна к животным, поэтому предложили взять Цезаря к себе. Она не отказалась. Это огромный пес: полуволк-полуалабай.

Новая хозяйка, видимо, пришлась Цезарю не по душе. Когда Анастасия заводила его в вольер, пес неожиданно напал на нее. Отбиться от огромного пса исполнительнице хита «Я королева золотого песка» удалось чудом.

— Цезарь очень сильно покусал Анастасию за руку и живот, — продолжает Юлиан. — Травмы серьезные. Что мы пережили, трудно описать словами!

Только благодаря своевременной помощи врачей артистку удалось спасти.

— Сейчас она вся в бинтах! — говорит певец. — Больше всего пострадала рука: пес ее просто порвал. Анастасии делают уколы против бешенства, потому что собака-то неизвестная.

Из-за случившегося певица вынуждена отказаться от концертов: работать она пока не в состоянии.

— Я ее поддерживаю во всем, — рассказывает артист. — К счастью, все самое страшное уже позади. Настя не унывает. Что касается собаки, то она жива, никто ее усыплять не собирается. Просто будем более аккуратными, чтобы впредь ничего подобного не произошло.

Несколько лет назад певица едва не погибла, но тогда ее как раз спасла любимая собака. Анастасия крепко спала, когда в ее загородном доме случилось возгорание.

— Наш джек-рассел-терьер Чуча почувствовал запах дыма и нас всех разбудил, — рассказывала певица. — Мы успели выскочить на улицу.

Дом сгорел моментально: в огне погибли кошка и еще одна собака — джек-рассел-терьер по кличке Буча.