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Дима Билан высказался о младшем Плющенко 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Популярный певец Дима Билан высказался о спортивных успехах своего крестника Саши Плющенко. Под новую песню Димы Билана «Про белые розы» шестилетний мальчик выполнил десять акселей подряд.
"Ой, чего творит этот молодой человек gnomgnomych! Мы ещё увидим его во всей мощи и красе", — отметил Дима Билан в своем инстаргаме. Сашу Плющенко с удовольствием ждут в Японии, где даже появился целый фан-клуб юного спортсмена. Он делает такие сложные элементы, которые практически никто из детей в его возрасте не может повторить. Его родители и крестный верят, что сын станет чемпионом.
К слову, недавно Дима Билан заявил, что не планирует детей. Артист удивил поклонников таким неожиданным заявлением. Певец разместил в личном блоге весьма философский пост, в котором среди прочего признался, что пока не готов к отцовству. Он уточнил, что однажды был очень близок к решению стать папой, но передумал и отложил этот момент.
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Женский форум
Звёзды , Дима Билан
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