Что делает и как выглядит сейчас Жанна Агузарова

WomanHit.ru вспомнил вехи ее славного пути и выяснил, чем артистка занимается сегодня.

Недавно группа «Браво» отметила 35-летие. Этот коллектив дал путевку в жизнь многим талантливым музыкантам, но первой и, безусловно, самой яркой звездой была и есть Жанна Агузарова . «Девочка с Марса», как называли ее журналисты, да и частенько она сама. Жаль, неоднократные полеты на другую планету сыграли злую шутку с талантливой певицей. И сегодня она больше похожа на вполне земную городскую сумасшедшую. Но свой след в истории Агузарова в любом случае оставила.

В тот не по-­весеннему холодный день 18 марта 1984 года группа «Браво» выступала на сцене ДК «Мосэнерготехпром». Как только солистка Ивонна Андерс затянула хит «Белый день», на сцену вышли милиционеры с объявлением: «Всем оставаться на своих местах!». Здание оцепили. Зрителей вывели на улицу и погрузили в два автобуса, аппаратуру отнесли в подсобку и опечатали, а музыкантов повезли в отделение.

WomanHit.ru

Там-­то и выяснилось, что задержали «Браво» в полном составе за незаконную коммерческую деятельность: оказывается, они могли давать концерты только для сотрудников «Мосэнерготехпрома», а поскольку на выступления продавались билеты, это уже было серьезным нарушением закона. После разбирательств самого Евгения Хавтана , как руководителя группы, исключили из вуза, барабанщика Павла Кузина уволили с работы, остальных музыкантов пожурили и отпустили, а вот Ивонну Андерс задержали. Потому что обнаружилось, что паспорт певицы с иностранным именем был нагло подделан, а под ним скрывалась скромная девушка из поселка Туртас Тюменской области Жанна Агузарова.

Сначала нарушительницу поместили в психоневрологический диспансер, где ученые мужи вынесли ей приговор: «Вменяема», — а позже ее отправили в леспромхоз в родную Тюменскую область, на принудительные работы. Проработав там полтора года, Жанна опять решилась покорять Москву.

Фея для Золушки

То время, пока наша героиня отбывала трудовую повинность, вместо нее выступал другой солист — Сергей Рыженко. Но в группу ее радостно приняли обратно. А вскоре пришла и всесоюзная слава, за что нужно поблагодарить Аллу Пугачеву . Услышав однажды звонкоголосую Жанну, Примадонна лично представила ее перед первым большим прямым эфиром в популярной тогда программе «Музыкальный ринг» и даже подарила серебристые туфельки с напутствием: «Тебе на счастье».

Сразу после успешного дебюта на телевидении группа отправилась на свои первые гастроли (очень удачные). В 1987 году вышла первая пластинка «Браво» — тираж составил пять миллионов копий. Однако испытания «медными трубами» коллектив не вынес. Жанна чувствовала себя настоящей звездой и требовала от музыкантов подобающего отношения, Евгений Хавтан пытался остудить горячий нрав солистки, но тщетно. Еще пару лет Агузарова занималась сольной карьерой, а потом и вовсе эмигрировала в Америку.

Ах, Черное ты море

Говорят, решив попытать счастья за океаном, «инопланетянка» была уверена, что ее вокальные данные оценят по достоинству. Забегая вперед, можно с грустью констатировать: не оценили. Все те пять лет, что певица жила в США, она пыталась достучаться до воротил мирового шоу-­бизнеса, но слышала ее, увы, лишь горстка бывших соотечественников. В местных ресторанах — именно там российской звезде приходилось петь, чтобы зарабатывать на жизнь.

WomanHit.ru

Сначала Жанна обитала в Сан-­Франциско, позже переехала в Лос-­Анджелес — поближе к Голливуду. Когда закончились накопления, пошла петь в русский ресторан «Черное море». Все, кто встречал ее в этом заведении, ужасались: Жанна, которая в России собирала стадионы, выступает перед жующей публикой в не самого высокого пошиба ресторане? Эпатажная манера поведения, от которой так млели все СМИ и поклонники Агузаровой в России, в Америке воспринималась, скажем мягко, настороженно — там фриков на каждом углу хватает. Галина Логинова , мама Миллы Йовович, как-­то рассказывала, что взяла Жанну на одну пафосную светскую вечеринку. Первым делом российская звезда решила оставить в гостях свой автограф — ярко-­красной помадой на белоснежном ковре, висящем на стене. После минутной заминки гостью попросили покинуть мероприятие…

Инопланетный гость

Когда стало понятно, что в Голливуде карьера не складывается, Жанна уехала в Нью­Йорк, пела в местном эмигрантском ресторане «Националь». Жила, как и многие выходцы из России, на Брайтоне. Но если тот же Вилли Токарев наслаждался существованием в окружении экс-­советских людей и каждое утро выходил на неспешную прогулку, раскланиваясь с каждым встречным, то Агузарову тяготило соседство с бывшими соотечественниками.

Спустя пять лет певица все-таки согласилась с неприятным фактом, что завоевать Америку не удалось и никаких перспектив у нее нет. Она вернулась в Россию. Не со щитом и не на щите. Жанна прилетела на космическом корабле и отныне стала уверять, что прибыла с Марса. И хотя здесь ее приняли восторженно, что-­то в ней, кажется, надломилось. Нет, голос остался прежним. Но игра в инопланетянку так ее затянула, что певица сама не заметила, как превратилась в карикатурный персонаж.

WomanHit.ru

Сегодня Жанна, как уверяет музыкальный критик Артемий Троицкий , в России бывает редко. Обычно предпочитает либо Европу, либо совсем уж экзотические страны. В Россию же возвращается, лишь когда заканчиваются деньги — дает серию закрытых концертов — и вновь отбывает тратить их. Вообще, несмотря на свой внеземной имидж, в бытовых вещах Жанна довольно прагматична. Как уверяют знающие ее люди, у певицы есть несколько квартир (в том числе и в Лос-­Анджелесе), из автомобилей она предпочитает «Мерседесы».

Одинокая звезда

Официально звезда не замужем. И сведений об ее амурных связях из первых уст вы не найдете в прессе. Когда «Атмосфера» лет десять назад пыталась пообщаться с ней на личные темы, она лишь хлопала в ответ розовыми ресницами: «Я способна принимать и дарить любовь. Но замуж за землянина я никогда не выйду. Я общаюсь с марсианами по внутренней связи».

Однако некто Николай Полторанин, бывший директор группы «А’Студио», вдруг поведал, что он, оказывается, около десяти лет с Жанной жил гражданским браком. Он же рассказал и о единственном законном муже Агузаровой. Оказывается, он был ученым-океанологом, далеким от музыки и прочих творческих сфер. «Свадьбу сыграли для всей рок-тусовки, но, видимо, для отвода глаз — молодожены потом и не жили вместе», — поведал Полторанин. И он же рассказал, как счастливы они были с Жанной: «Со мной у Агузаровой была настоящая жизнь». Сама певица прокомментировала откровенность Полторанина: «Вдруг выяснилось, что и официальных мужей и гражданских у Жанны Хасановны набралась целая толпа. Вот Агузарова всех подкупила и велела раздавать интервью налево и направо. Им понравилось, они стараются — пропиариться-­то надо! Этот дяденька из базы данных под названием „случайные кратковременные“ — цена десять рэ!".

Какое-­то время Жанна была активным пользователем соцсетей. И хотя аккаунт у нее был закрытым, многочисленные посты моментально разлетались по Интернету — в силу присущей нашей героине эпатажности. Например, прошлым летом она почти полностью обнажилась: "Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи».

WomanHit.ru

А нынешней весной Агузарова неожиданно появилась в видеоролике одного модного женского сайта, в котором показывала содержимое своей косметички. И это видео потрясло, пожалуй, всех. Не тем, какие бьюти-­средства она носит, а своим внешним видом. Губы уточкой, нос после ринопластики. Кажется, даже с розовыми волосами и стразами на лице Агузарова выглядела более вменяемой. Однако, как уверяют промоутеры, даже в таком виде марсианская девушка востребована на частных вечеринках у богатых заказчиков. Поет она по-прежнему звонко.