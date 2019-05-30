Брежнева призналась, что не боится старости

Многие женщины с возрастом начинают бояться каждой лишней морщинки на лице, у большинства представительниц прекрасного пола слово «старость» вызывает страх и отвращение. Однако одна из первых красавиц российского шоу-бизнеса Вера Брежнева откровенно призналась, что ее старость вовсе не страшит.

Певица уже давно осознает, что некоторые вещи в жизни изменить невозможно, в том числе и возрастные изменения во внешности. Брежнева относится к таким вещам спокойно, принимая все, как есть.

«Что толку бояться того, что неизбежно, — пожимает плечами звезда. — Вообще страх — это самый большой тормоз в человеке».

Вместе с тем, Брежнева не считает, что принятие своего возраста означает отказ от ухода за собой. Вера продолжает следовать диетам, заниматься спортом и регулярно посещать косметолога. Кроме того, певица активно пытается привлечь в ряды поклонников ЗОЖ своих подписчиков в Instagram, Вера много рассказывает о своих экспериментах с питанием, благотворно отразившихся на ее самочувствии и внешнем виде.