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Лобода недовольна своим идеальным телом 

Passion.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: @lobodaofficial
Светлана Лобода без устали работает над улучшением своей фигуры.
«Качаю прЭсссссс. Хочу быть красивой! Скоро премия @muztv»,
— написала певица.
@lobodaofficial
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