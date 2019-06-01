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Лобода недовольна своим идеальным телом
Passion.ru
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ещё 1
4 часа назад
Фото: @lobodaofficial
Женский форум
Светлана Лобода
без устали работает над улучшением своей фигуры.
«Качаю прЭсссссс. Хочу быть красивой! Скоро премия @muztv»,
— написала певица.
@lobodaofficial
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