Настя Каменских в леопардовом купальнике позировала Потапу на яхте

Молодожены весело проводят время в Турции на курорте, где у них проходит медовый месяц.

Певица Настя Каменских и рэпер Потап весело проводят время в Турции, куда они на частном самолете отправились несколько дней назад в медовый месяц. В один из дней звезды сняли яхту и отправились кататься. В сторис Instagram Насти Каменских появились новые кадры. Исполнительница в леопардовом купальнике словно женщина-кошка позирует своему любимому, который ее активно снимает.

Потап и Настя Каменских во время своего «заплыва» на яхте приплыли к водопаду. Кроме того, на кадрах можно увидеть большой корабль, который везет туристов. Они также его запечатлели на видео.

@kamenskux

Надо отметить, что настроение у звезд прекрасное. Они наслаждаются обществом друг друга и довольны жизнью. Напомним, что свадьба знаменитостей состоялась 23 мая. Торжество прошло в одном из элитных ресторанов под Киевом. На нем присутствовали друзья звезд. Публику веселила Верка Сердючка. После она отмечала, что во время бесед с Настей Каменских та призналась, что хочет детей от Потапа.

Добавим, что Потап и Настя Каменских познакомились еще в 2006 году. С тех пор они записали не один десяток прекрасных композиций. Многие из них стали хитами. Два года назад они отправились в сольное плавание.