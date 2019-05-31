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Настя Каменских в леопардовом купальнике позировала Потапу на яхте 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Молодожены весело проводят время в Турции на курорте, где у них проходит медовый месяц.
Певица Настя Каменских и рэпер Потап весело проводят время в Турции, куда они на частном самолете отправились несколько дней назад в медовый месяц. В один из дней звезды сняли яхту и отправились кататься. В сторис Instagram Насти Каменских появились новые кадры. Исполнительница в леопардовом купальнике словно женщина-кошка позирует своему любимому, который ее активно снимает.
Потап и Настя Каменских во время своего «заплыва» на яхте приплыли к водопаду. Кроме того, на кадрах можно увидеть большой корабль, который везет туристов. Они также его запечатлели на видео.
@kamenskux
Надо отметить, что настроение у звезд прекрасное. Они наслаждаются обществом друг друга и довольны жизнью. Напомним, что свадьба знаменитостей состоялась 23 мая. Торжество прошло в одном из элитных ресторанов под Киевом. На нем присутствовали друзья звезд. Публику веселила Верка Сердючка. После она отмечала, что во время бесед с Настей Каменских та призналась, что хочет детей от Потапа.
Добавим, что Потап и Настя Каменских познакомились еще в 2006 году. С тех пор они записали не один десяток прекрасных композиций. Многие из них стали хитами. Два года назад они отправились в сольное плавание.
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