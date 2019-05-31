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65-летняя Успенская надела экстремальное мини 

WDay.ru 23 минуты назад
Фото: @uspenskayalubov_official
О том, что Любовь Успенская своими нарядами даст фору молодым, знают все ее поклонники. Но раньше звезда шансона предпочитала все же длинные платья в очень внушительным декольте или кружевным прозрачным верхом. Сейчас же она решилась на мини, причем очень экстремальное. И без того короткое платье, благодаря позе, в которой сидит Успенская на фото, обнажило ее бедра, практически не оставив простора для фантазии.
@uspenskayalubov_official
Фолловеры певицы разделились на два лагеря. Одни искренне восхитились фигурой звезды. Другие же написали: «Каждому возрасту — своя одежда. На седьмом дестяке это просто неприлично».
Но, кажется, хейтеры просто завидуют идеальной фигуре певицы. При этом Успенская не раз призанвалась, что никаких особых рецептов для сохранения такой формы у нее нет. Главное — не наедаться на ночь и не забывать хотя бы про минимальные физические нагрузки, но каждый день.
Сама Любовь предпочитает тренажерному залу йогу и пилатес. «Занимаюсь йогой, дочка мне преподает. Ни минуты не сижу без дела, утром бегаю по поселку, днем занимаюсь йогой или наоборот. День пролетает, не успеваю заметить», — рассказывала она Wday.ru. И раскрыла еще один секрет.
«Когда человек счастлив, когда он в душе добрый, отзывчивый, сердечный, жизнерадостный, он никогда не будет выглядеть плохо. Люди злые, страждующие очень быстро стареют. И что бы они с собой ни делали, им не поможет. Нужно заботиться о внутреннем своем состоянии, тогда и твоя красота и молодость будут вечными».
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Женский форум
Звёзды , Любовь Успенская , Woman's Day
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