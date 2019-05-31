65-летняя Успенская надела экстремальное мини

О том, что Любовь Успенская своими нарядами даст фору молодым, знают все ее поклонники. Но раньше звезда шансона предпочитала все же длинные платья в очень внушительным декольте или кружевным прозрачным верхом. Сейчас же она решилась на мини, причем очень экстремальное. И без того короткое платье, благодаря позе, в которой сидит Успенская на фото, обнажило ее бедра, практически не оставив простора для фантазии.

@uspenskayalubov_official

Фолловеры певицы разделились на два лагеря. Одни искренне восхитились фигурой звезды. Другие же написали: «Каждому возрасту — своя одежда. На седьмом дестяке это просто неприлично».

Но, кажется, хейтеры просто завидуют идеальной фигуре певицы. При этом Успенская не раз призанвалась, что никаких особых рецептов для сохранения такой формы у нее нет. Главное — не наедаться на ночь и не забывать хотя бы про минимальные физические нагрузки, но каждый день.

Сама Любовь предпочитает тренажерному залу йогу и пилатес. «Занимаюсь йогой, дочка мне преподает. Ни минуты не сижу без дела, утром бегаю по поселку, днем занимаюсь йогой или наоборот. День пролетает, не успеваю заметить», — рассказывала она Wday.ru. И раскрыла еще один секрет.