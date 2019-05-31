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Дима Билан не может справиться с ночными кошмарами 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Певец Дима Билан в Instagram признался, что порой по ночам его мучают кошмары и он не может ничего с этим поделать. По словам исполнителя, который в 2008 году победил на Евровидении, он не понимает, почему должен терпеть бессоницу. Свое состояние он назвал «персональным кошмаром».
Музыкант вспомнил, как однажды в Санкт-Петербурге он проснулся перед репетицией от собственного крика. В другой раз исполнитель проснулся и с удивлением увидел собственную ногу, поднятую под углом 90 градусов.
«Что это вообще такое? А вы лунатизмом страдали когда-нибудь?» — спросил певец своих подписчиков и попросил рассказать ему о самых страшных снах. В размещенной видеозаписи он заявил: «Нет, друзья, этот кошмар не закончится никогда. Когда мне перестанет сниться, что я забыл текст на собственном шоу? Прямо как затык какой-то. Просто персональный ужас», — заявил музыкант.
Отметим, что Диму Билана в последнее время беспокоили проблемы со здоровьем. Между тем на днях он заявил, что жизнь — непредсказуемая штука. Он не исключает возможности дуэта с Сергеем Лазаревым на Евровидении, который в этом году занял только третье место.
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Звёзды , Видео , Сергей Лазарев , Дима Билан
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