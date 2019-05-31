Дима Билан не может справиться с ночными кошмарами

Певец Дима Билан в Instagram признался, что порой по ночам его мучают кошмары и он не может ничего с этим поделать. По словам исполнителя, который в 2008 году победил на Евровидении, он не понимает, почему должен терпеть бессоницу. Свое состояние он назвал «персональным кошмаром».

Музыкант вспомнил, как однажды в Санкт-Петербурге он проснулся перед репетицией от собственного крика. В другой раз исполнитель проснулся и с удивлением увидел собственную ногу, поднятую под углом 90 градусов.

«Что это вообще такое? А вы лунатизмом страдали когда-нибудь?» — спросил певец своих подписчиков и попросил рассказать ему о самых страшных снах. В размещенной видеозаписи он заявил: «Нет, друзья, этот кошмар не закончится никогда. Когда мне перестанет сниться, что я забыл текст на собственном шоу? Прямо как затык какой-то. Просто персональный ужас», — заявил музыкант.