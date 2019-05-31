Хилькевич устроила дикие танцы у шеста

Смешной видеоролик актриса выложила в Instagram.

Анна Хилькевич снимается в новом фильме, но деталей проекта не раскрывает. На своей странице в соцсети актриса показала подписчикам, как она «отдыхает» в перерыве во время долгих съемок. Ролик получился забавным: Анна устроила веселые танцы у шеста, за кадром слышен смех коллеги.

«Шел 12й час съемки, они спасались как могли. Аня, иди отдохни в вагончике, у тебя 20 минутный перерыв»,

— подписала Анна видео (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Как все это можно делать с серьезным выражением лица?))», — спросили подписчики.

«20 раз посмотрела»,

«Ну приколистка! Просто красотка! Юмор спасет мир»,

«Как всегда, на позитиве. Молодец, восхищаюсь вами»,

«Очень пластично. Вы в танцах»,

«вот неугомонная девчонка», — похвалили Анну поклонники.

Под каждым постом Анны Хилькевич появляются восторженные комментарии о том, что у нее отличная фигура даже после двух родов. Несколько дней назад Анна рассказала, что поддерживает свою стройность физическими упражнениям, а также правильным и вкусным питанием.