Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хилькевич устроила дикие танцы у шеста 

Passion.ru 3 часа назад
Смешной видеоролик актриса выложила в Instagram.
Анна Хилькевич снимается в новом фильме, но деталей проекта не раскрывает. На своей странице в соцсети актриса показала подписчикам, как она «отдыхает» в перерыве во время долгих съемок. Ролик получился забавным: Анна устроила веселые танцы у шеста, за кадром слышен смех коллеги.
«Шел 12й час съемки, они спасались как могли. Аня, иди отдохни в вагончике, у тебя 20 минутный перерыв»,
— подписала Анна видео (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Как все это можно делать с серьезным выражением лица?))», — спросили подписчики.
«20 раз посмотрела»,
«Ну приколистка! Просто красотка! Юмор спасет мир»,
«Как всегда, на позитиве. Молодец, восхищаюсь вами»,
«Очень пластично. Вы в танцах»,
«вот неугомонная девчонка», — похвалили Анну поклонники.
Под каждым постом Анны Хилькевич появляются восторженные комментарии о том, что у нее отличная фигура даже после двух родов. Несколько дней назад Анна рассказала, что поддерживает свою стройность физическими упражнениям, а также правильным и вкусным питанием.
Passion.ru: последние новости
«Что с ногами?»: в Сети раскритиковали Наташу Королеву за прозрачное мини-платье Не доверяет прислуге: Кейт Миддлтон предпочитает сама готовить блюда мужу и детям «Он абсолютно прав»: Елизавета Боярская защитила отца после скандального интервью
Женский форум
Звёзды , Видео , Анна Хилькевич
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 причин, почему наличные лучше карты1
Продукты-обманщики, которым не место на вашей кухне1
5 признаков того, что это не любовь, а зависимость
Мужские просьбы, на которые не стоит соглашаться9
Как носить фиолетовый после 40 и выглядеть молодо
Видео
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
04:47
В США спасли новорожденного размером с яблоко
Дети
03:47
Звезды, оставившие мужей ради молодых красавцев
Звёзды
04:36
Звездные дочки — копии звездных мам
Звёзды
00:05
Малыш не оценил банкет в Кремле
Дети
10:02
10 признаков, что бедность стала привычкой
Психология
04:39
Есть ли мясо в замороженных наггетсах
Еда
00:19
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита
Красота
00:59
«Люба никогда не эскортила»: Аксенову защитил муж
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение