Целлюлит — не помеха: пышки, которым идут микро-шорты

И своим примером доказывают, что право на короткие шорты и юбки имеют не только обладательниц худых ног!И, честно говоря, эти девушки так умело подбирают фасоны шорт, что выглядят гораздо выигрышнее, и что уж скрывать — аппетитнее!

Поп-дива Бейонсе просто обожает шорты — причем носит она их не только на сцене в качестве концертного костюма, но и не расстается с ними и в жизни. Да, возможно ее формы далеки от идеала, но красоты не лишены. А крутые загорелые бедра, обтянутые джинсовыми шортиками, смотрятся великолепно.

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Кстати, звезда иногда идет на такую хитрость, которую можно взять и себе на вооружение. Она сочетает короткие шорты с легкими кардиганами. Это хороший вариант и для городской суеты — если вы не уверенно чувствуете себя в общественном транспорте, например — симпатичный кардиган надежно и красиво прикроет ваш тыл.

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Как бы не подшучивали над весом Рианны , она даже в этом найдет свой плюс. Ее наряды, наоборот, становятся все откровеннее, юбки и шорты короче — и думаете, ее это портит?! Барбадосская красавица отдает предпочтение шортам с бахромой и делает акцент на талии, визуально сужая укороченными жакетами. Кстати, такой хитростью пользуется и Анастасия Квитко

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А вот пышнотелая Ники Минаж никакими хитростями не пользуется и одевается по принципу «как хочу» — и за смелость певица достойна похвалы. Ее коллега по сцене Игги Азалия выбирает объемные шорты, а Деми Ловато делает ставку на шорты с завышенной талией.