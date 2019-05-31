«Люблю, когда бомбит»: Ксения Собчак рассказала, как относится к «содержанкам»

Уже несколько дней не утихают дискуссии вокруг нового выпуска программы «Осторожно, Собчак».

Ксения известна как телеведущая и журналист, которая легко высказывается на острые темы, провоцирует и эпатирует. В очередном выпуске своей программы Собчак затронула тему, которую обсуждают уже несколько дней. Телеведущая собрала в студии известных богатых женщин и «молодую гвардию», так называемых инстаграмщиц. И девушки обсуждали разницу поколений — кто как зарабатывает и как тратит деньги.

После выхода программы интернет буквально взорвался. На Ксению обрушилась лавина комментариев и критики, к которой ей уже не привыкать.

«скажу вам, как обычный человек не имеющий отношение ни к чему, что вы обсуждали. Это было омерзительно, отвратительно и смешно, это безграничная тупость с обеих сторон. И пару слов про Бузову, которая у всех комом в горле встала, она их все достойнее, человечнее и умнее, потому что не опускается до уровня "ценников на людях"»,

«Давайте заберем все денньги мужей "московской тусовки" и посмотрим с чем они останутся))) у молодежи хоть голые задницы есть, и есть чем заработать, что они в общем то и делают…»,

«Конечно, за девочек! Они работают и зарабатывают сами, а не ждут, что им «муж купит». Молодцы!», — посыпались комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Несколько дней спустя высказалась на эту тему и сама Ксения Собчак , она опубликовала большой пост в Instagram. И в первую очередь она призналась, что ей нравится делать контент, от которого «бомбит».

«Для меня журналистика -это именно про это, нет «хороших» и «плохих» тем, есть интересные. Судя по кол-ву комментариев на ютюб канале и под предыдущим постом -в вас очередной раз «попало». Каждый второй коммент-про «содержанок».

Что ж, выскажусь и я на эту тему. Мне кажется, что ничего плохого если так получилось, что твой мужчина зарабатывает сильно больше тебя— нет, (как если и женщина зарабатывает в семье больше мужчины). Я думаю презрительным «содержанки» люди часто маркируют нечто иное. Никому же не придет в голову писать под видео с женой Билла Гейтса «содержанка!», или обсуждая новый фильм Авдотьи Смирновой клеймить ее Чубайсом. Мне кажется, (но может я и ошибаюсь), что такое раздражение вызывает у людей не факт наличия больших денег у кого-то из мужей героинь а способ их траты и образ жизни. Это и выражается в этом гневном выкрике «содержанка». Задумайтесь, если бы те же героини обсуждали не амбассадоров Шанель, а помощь онгологическим больным — реакция была бы совершенно иная…

Получается, что такое желание повесить ярлык на героинь связано не с происхождением денег на самом деле, а со способом их траты. То есть если выглядишь как жена Билла, ходишь в скромном и все свои (или мужнины) деньги тратишь на нуждающихся-хорошо, а если ухоженная, в десятикаратниках и рассуждаешь про кутюр-плохо.

Интересно наблюдать, как люди направляют свои истинные эмоции в слова, значение которых иное. Я просто за честность. С самими собой хотя бы. Задумайтесь, что на самом деле вас раздражает — образ жизни героинь, образ их мышления или их внутрисемейное распределение доходов? «Лучше б детям больным помогли»-предвижу я комментарии.. и у меня тогда следующие вопросы: 1) почему вы считаете себя вправе решать/советовать другому как ему лучше распоряжаться своим? 2) почему вы считаете, что героини этого не делают? Вы разве что-то об этом знаете? Нельзя ли и бриллианты покупать и благотворительностью заниматься?», — обозначила свою точку зрения Ксения Собчак.