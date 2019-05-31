Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости

Лариса Гузеева стала любимицей страны после роли в "Жестоком романсе". Тогда девушке было 25 лет, и на экране она казалась жизнерадостной и счастливой. Как оказалось, тот период был для нее непростым: ее супруг был зависим от наркотиков.

Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного. О темном периоде в своей жизни она вспомнила в одном из выпусков передачи "Давай поженимся", где гостьей стала девушка с похожей проблемой.

Гузеева призналась, что очень долго терпела жестокое обращение мужа. Из-за этого она и начала пить. В один момент она собралась с мыслями и решила, что дальше так продолжаться не может.

"До этого мы дрались, а потом мирились. Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним. Я сказала: "Господи, если выживу — уйду". Я пошла, вылечилась и сказала: "Больше так жить не буду"

Несмотря на то, что знаменитость лечилась от зависимости, срывы были и во время второго брака. Тогда Гузеева обманывала своего мужа, но в конце концов поборола свою зависимость, и сейчас ведет здоровый образ жизни.