Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Лариса Гузеева стала любимицей страны после роли в "Жестоком романсе". Тогда девушке было 25 лет, и на экране она казалась жизнерадостной и счастливой. Как оказалось, тот период был для нее непростым: ее супруг был зависим от наркотиков.
Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного. О темном периоде в своей жизни она вспомнила в одном из выпусков передачи "Давай поженимся", где гостьей стала девушка с похожей проблемой.
Гузеева призналась, что очень долго терпела жестокое обращение мужа. Из-за этого она и начала пить. В один момент она собралась с мыслями и решила, что дальше так продолжаться не может.
"До этого мы дрались, а потом мирились. Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним. Я сказала: "Господи, если выживу — уйду". Я пошла, вылечилась и сказала: "Больше так жить не буду"
Несмотря на то, что знаменитость лечилась от зависимости, срывы были и во время второго брака. Тогда Гузеева обманывала своего мужа, но в конце концов поборола свою зависимость, и сейчас ведет здоровый образ жизни.
Женский форум
Звёзды , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что расскажут о женщине ее ноги4
Почему у женщин обоняние лучше, чем у мужчин
9 причин, почему наличные лучше карты1
Продукты-обманщики, которым не место на вашей кухне1
5 признаков того, что это не любовь, а зависимость
Видео
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
04:47
В США спасли новорожденного размером с яблоко
Дети
03:59
Бывают ли полезные конфеты
Еда Здоровье
08:37
Кем стали девушки из «Лицея»
Звёзды
10:10
В Росконтроле навали худшее «птичье молоко»
Еда
04:43
Из чего делают популярный магазинный соус
Еда
03:47
Звезды, оставившие мужей ради молодых красавцев
Звёзды
04:36
Звездные дочки — копии звездных мам
Звёзды
00:05
Малыш не оценил банкет в Кремле
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение